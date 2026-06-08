Πάνος Μιχαλόπουλος: Η τηλεοπτική επιστροφή μετά από δύο δεκαετίες και ο μοναδικός όρος που έθεσε

Έτοιμος να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πράγματα είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος ύστερα από χρόνια αποχής, καθώς ο πολύ καλός του φίλος Πάνος Αμαραντίδης του έκανε μια πρόταση που δεν μπόρεσε να αρνηθεί.

«Η αλήθεια είναι ότι μου έγινε πρόταση από τον Πάνο Αμαραντίδη, που τον θεωρώ πάνω από συνεργάτη μου. Είμαστε σαν οικογένεια και έχουμε κάνει μαζί μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, το «Η Ώρα η Καλή». Μου είχε κάνει, λοιπόν, πριν από δύο μήνες μια πρόταση. Είχε στα χέρια του ένα πρότζεκτ από την ιταλική RAI και μου είπε: «αν ευοδωθεί αυτή η πρόταση στον Alpha, που σε θέλουν πάρα πολύ, θα πεις το ναι;». Του είπα λοιπόν αμέσως «θα το κάνω μόνο για σένα». Εκεί μείναμε» εξήγησε στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Espresso.

Και συμπλήρωσε: «Όπως πήρα την απόφαση τη δεκαετία του 2000 και είπα ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στο επάγγελμά μου και πρέπει να βάλω τελεία, έτσι τώρα πήρα και την απόφαση να πω το ναι. Εγώ παίρνω αποφάσεις εντελώς με την καρδιά και το συναίσθημα. Δεν έχω ούτε πρεμούρα ούτε στερητικό σύνδρομο για το επάγγελμά μου. Τα έχω κάνει όλα και τα έχω γευτεί όλα. Είμαι πλήρης».

Όπως ανέφερε, το μόνο που ζήτησε για την νέα αυτή τηλεοπτική συνεργασία είναι να μην κουράζεται πολύ: «Δεν έχω στα χέρια μου ούτε κείμενα, ούτε τίποτα άλλο. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί θεωρώ πως τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν τα ωραιότερα χρόνια στην επαγγελματική μου πορεία.



Εγώ αυτό που ζήτησα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση είναι να μην κουράζομαι πολύ. Κρατιέμαι πολύ καλά και αυτό μου το λένε όλοι. Κάνω καθημερινά τη γυμναστική μου, τα μπάνια μου και είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Βλέπω μόνο αθλητικά και διαβάζω αρκετά βιβλία».