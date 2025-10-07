Πάνος Ρούτσι: Πήρα την απόφαση για την απεργία πείνας χωρίς να το ξέρει η οικογένειά μου

Εξαντλημένος δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, που διανύει την 23η ημέρα απεργίας πείνας προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημά του. «Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν πρόκειται να σταματήσω μέχρι να το αίτημά μου να γίνει δεκτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο αδιέξοδο που δεν είχε τι άλλο να κάνει. «Πήρα την απόφαση (σ.σ. για την απεργία πείνας) χωρίς να το ξέρει κανένας άλλος, ούτε η οικογένειά μου». «Θα έκανα τα πάντα για το παιδί μου. Όσο αναπνέω θα κάνω τα πάντα», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε και τα λόγια του άλλου του γιου, ο οποίος είναι υποστηρικτικός, αλλά του είπε να προσέχει «γιατί τον χρειάζεται».

Αναφορικά με τους καλλιτέχνες που τον επισκέφτηκαν σημείωσε πως δεν κάλεσε κάποιον, αλλά έρχονται από μόνοι τους για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους. «Κάθε μέρα και κάθε βράδυ έρχονται, δεν θέλουν δημοσιότητα, έρχονται απλά για συμπαράσταση».

Τη Δευτέρα ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας δηλώνοντας ότι η απεργία πείνας θα διαρκέσει μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, μετά τις πληροφορίες περί ικανοποίησης του αιτήματός του.