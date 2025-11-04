Πανσέληνος Νοεμβρίου: Πότε θα απολαύσουμε το «Φεγγάρι του Κάστορα» και γιατί θεωρείται υπερπανσέληνος;

Ο Νοέμβριος φέρνει την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα φαινόμενο που αναμένεται να καθηλώσει τους παρατηρητές του ουρανού. Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα εμφανιστεί λαμπερό και εντυπωσιακό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να το απολαύσουν και να το φωτογραφίσουν.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή σε σχέση με τις υπόλοιπες πανσελήνους, ενώ για περίπου 15 έως 20 λεπτά θα αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό συμβαίνει καθώς το φως διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας και η διάχυσή του αφήνει να περάσει κυρίως το κόκκινο και το πορτοκαλί φάσμα, ενώ το μπλε φως απορροφάται.

Eurokinissi

Η Beaver Moon του Νοεμβρίου δεν θα είναι μόνο μια υπερπανσέληνος, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη της χρονιάς. Κι αυτό επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.980 χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει επιστημονικός ορισμός για το υπερ-φεγγάρι, αλλά σύμφωνα με το Natural History Museum, φαίνεται περίπου 14% μεγαλύτερο από ένα τυπικό φεγγάρι και λάμπει περίπου 30% πιο φωτεινά.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι επειδή η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, πράγμα που σημαίνει ότι μερικές φορές κατά τη διάρκεια της τροχιάς της βρίσκεται λίγο πιο μακριά, σε ένα σημείο που ονομάζεται απόγειο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που ονομάζεται μικρο-σελήνη, ενώ όταν βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο, που ονομάζεται περίγειο, δημιουργεί μια υπερ-σελήνη.

Eurokinissi

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»;

Σύμφωνα με το «The Old Farmer’s Almanac», το οποίο άρχισε να δημοσιεύει ονόματα πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Κάστορα» επειδή αυτή είναι η εποχή του χρόνου που οι κάστορες βρίσκουν καταφύγιο στις φωλιές τους αφού έχουν συγκεντρώσει αρκετή τροφή για να αντέξουν τον χειμώνα.

Άλλες παραδοσιακές ονομασίες για την πανσέληνο του Νοεμβρίου είναι το «Σκαμμένο Φεγγάρι» ή το «Ζεστό Φεγγάρι» και καθένα από τα οποία αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα και η φύση προσεγγίζουν τους ψυχρότερους μήνες.

Η επόμενη πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.