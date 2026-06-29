Πανσέληνος της Φράουλας 2026: Το μαγευτικό φεγγάρι του Ιουνίου και η ιστορία πίσω από το όνομά του

Απόψε είναι η πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή και ως «Πανσέληνος της Φράουλας» (Strawberry Moon), ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυφωτογραφημένα ουράνια φαινόμενα κάθε χρόνου. Αν και το όνομά της παραπέμπει στο αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο, η Σελήνη δεν αποκτά ροζ ή κόκκινο χρώμα, αλλά διατηρεί τη χαρακτηριστική της λαμπρότητα.

Ωστόσο, κατά την ανατολή της, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, συχνά εμφανίζεται με χρυσαφένιες ή πορτοκαλί αποχρώσεις. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάθλαση και τη σκέδαση του φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα.

Γιατί ονομάζεται «Πανσέληνος της Φράουλας»;

Η ονομασία προέρχεται από τις ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, όπως οι Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota. Για τους λαούς αυτούς, ο Ιούνιος σηματοδοτούσε την εποχή της συγκομιδής των άγριων φραουλών, γι' αυτό και συνέδεσαν την πανσέληνο του μήνα με αυτή τη σημαντική περίοδο του χρόνου.

Το όνομα διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες και σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει την πανσέληνο του Ιουνίου, χωρίς να σχετίζεται με το πραγματικό χρώμα του φεγγαριού.

Ένα από τα πιο ρομαντικά φεγγάρια του χρόνου

Η Πανσέληνος της Φράουλας θεωρείται από πολλούς το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού. Οι ήπιες θερμοκρασίες, οι μεγάλες καλοκαιρινές νύχτες και η εντυπωσιακή εικόνα της Σελήνης δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για βραδινές εξορμήσεις, παρατήρηση του ουρανού και μοναδικές φωτογραφίες.

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι επιλέγουν παραλίες, βουνά και σημεία με ανεμπόδιστη θέα στον ορίζοντα για να απολαύσουν το φυσικό αυτό θέαμα, το οποίο συνδυάζει την ομορφιά της φύσης με την παράδοση και τη λαογραφία.

Η Πανσέληνος της Φράουλας αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο γνωστά αστρονομικά φαινόμενα συνοδεύονται από ιστορίες και παραδόσεις που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση του ανθρώπου με τον νυχτερινό ουρανό.