Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 1-1: Αποχαιρέτησαν με ισοπαλία την Super League 1 οι Σερραίοι

Είπε «αντίο» στην πρώτη κατηγορία μέσω... δοκαριών ο Πανσερραϊκός. Οι Σερραίοι «κόλλησαν» στο 1-1 απέναντι στον αδιάφορο Παναιτωλικό στην προτελευταία αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League και ακολουθούν την ΑΕΛ στην Super League 2.

Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα πάλεψε μέχρι το φινάλε, όμως η ατυχία και τα τρία δοκάρια στο δεύτερο μέρος της στέρησαν το τρίποντο της ελπίδας. Έσωσε την κατηγορία ο Αστέρας AKTOR, βαθμολογικά αδιάφορη η τελευταία αγωνιστική των Play Out.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν στο 14ο λεπτό, όταν ο Άλεξιτς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Γκαρσία με προβολή νίκησε τον Τσομπανίδη για το 0-1, «παγώνοντας» το Δημοτικό γήπεδο Σερρών.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, όμως έδειχνε επηρεασμένος από το γκολ και δυσκολευόταν να βρει καθαρές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την πίεσή τους, με τον Σαραγόσα να ρίχνει στο ματς πιο επιθετικά χαρτιά.

Η ισοφάριση ήρθε στο 65’, όταν μετά από φάση διαρκείας η μπάλα στρώθηκε στον Φέλτες, ο οποίος από κοντά έκανε το 1-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στη συνέχεια, τα «λιοντάρια» πίεσαν ασφυκτικά για την ανατροπή, όμως η τύχη τους γύρισε την πλάτη. Στο 83’ ο Μασκανάκης σημάδεψε το δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μπρέγκου είχε την ίδια κατάληξη με μακρινό σουτ. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 86’ και ο Καρέλης είδε την προσπάθειά του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46' Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35' Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46' Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46' Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79' Τεϊσέιρα), Ίβαν.

Παναιτωλικός: Παρδαλός, Σατσιάς (76' Αγαπάκης), Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Ματσάν (68' Μπρέγκου), Άλεξιτς (76' Μπελεβώνης), Σμυρλής (68' Λομπάτο), Γκαρσία (38' Αγκίρε).