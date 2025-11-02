Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5: «Περίπατος» στις Σέρρες και τώρα... Γιούνγκ Μπόις

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, επικρατώντας άνετα του Πανσερραϊκού με 4-0 στις Σέρρες. Ο Δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Καρασαλίδη (3'), διπλασίασε τα τέρματα του με τον Οζντόεφ (16'), ο οποίος πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 73'. Ο Γιακουμάκης (81') έβαλε το όνομα του στη λίστα των σκόρερ της αναμέτρησης, με τον Μπιάνκο στο 89' να διαμορφώνει το τελικό 5-0 με ένα πανέμορφο σουτ εκτός περιοχής.

Το τρίποντο αυτό διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση της Πέμπτης (6/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μόλις 3 λεπτά για να προηγηθεί στις Σέρρες. Ο Ντεσπότοφ από τις κόντρες πήρε την μπάλα στα δεξιά, έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από το αυτογκόλ του Καρασαλίδη. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεργάστηκαν άψογα στο 16', με τον Κωνσταντέλια να στρώνει τη μπάλα στον Τέιλορ, αυτός με τη σειρά του σέντραρε προς τον Οζντόεφ που με δυνατό σουτ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 45' για πρώτη φορά, όταν ο Μάρας πήγε να επωφεληθεί από την κακή συνεννόηση Τέιλορ και Παβλένκα, πλάσαρε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι και τον Κεντζιόρα να απομακρύνει στην επαναφορά. Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν μια ανάσα από το 0-3 στο 45'+3', με τον Κωσνταντέλια να στρώνει στον Μιχαηλίδη, αυτός έκανε ένα δυνατό σουτ υποχρεώνοντας τον Τιναλίνι σε μια δύσκολη επέμβαση.

Στο 2ο μέρος ο Πανσερραϊκός ανέβασε την απόδοση του, αναζητώντας κάποιο τέρμα που θα του έδινε την ευκαιρία να επιστρέψει στο ματς και να διεκδικήσει κάτι από αυτό. Οι τελικές που δημιούργησαν οι Σερραίοι δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στην εστία του Παβλένκα. Εν τέλει, το τρίποντο «κλείδωσε» ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ στο 73', με τον Ιβανούσετς να αδειάζει τον αντίπαλο του, κατόπιν να βγάζει μια γλυκιά σέντρα στον Οζντόεφ που με ένα όμορφο σκαστό σουτ έκανε το 3-0. Στο 81' ο Τάισον έσπασε στον Γιακουμάκη, αυτός έκανε την προβολή και έγραψε το 4-0, πριν έρθει η γκολάρα του Μπιάνκο στο 89' για να ολοκληρωθεί εντυπωσιακά ένα εύκολο βράδυ για τους «ασπρόμαυρους».

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Γεωργιάδης (Ουαγκέ 83’), Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Κάλινιν (Τσαούσης 76’), Δοϊρανλής (Ομεόγκα 64’), Γκιγιομιέ, Μπρουκς, Μπανζάκι (Μασκανάκης 64’), Ιβάν (Γκριν 76’), Μάρας.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (Μπιάνκο 75’), Οζντόεφ (Θυμιάνης 82’), Ντεσπόντοφ (Ιβανούσετς 68’), Τάισον (Μπέρδος 83’), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (Γιακουμάκης 68’).