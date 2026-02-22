Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1: Οι Σερραίοι έδειξαν σφυγμό και έμειναν ζωντανοί στη μάχη παραμονής

Ο Πανσερραϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις αγωνιστικές, σε μία αναμέτρηση που είχε γι' αυτόν τον χαρακτήρα του «τελικού», καθώς επικράτησε 2-1 του Βόλου και έμεινε ζωντανός στη μάχη της παραμονής στην Stoiximan Super League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Αντριάν Ριέρα. Ο Ισπανός εξτρέμ με ένα γκολ και μία ασίστ οδήγησε τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση των τριών βαθμών και πλέον, μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε αναστροφή του κλίματος. Έβδομο ματς χωρίς νίκη για τους Θεσσαλούς που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πλέι οφ 5-8 και να μπλέξουν σε περιπέτειες.

Το ματς

Ο Βόλος μπήκε στο ματς με μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει, είχε δύο καλές στιγμές με τους Τζόκα (9'), Κάργα (11') και Γκονζάλες (11'), αλλά ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Στο 19' από γέμισμα του Δοϊρανλή, ο Τεϊσέιρα έσπασε ωραία στον Ριέρα, αυτός μπήκε στην περιοχή του Βόλου και πλάσαρε ιδανικά τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Με τους Θεσσαλούς να φέρνουν το ματς στα ίσια στο 30'. Καταπληκτική μπαλιά του Μπουζούκη στην πλάτη της άμυνας του Πανσερραϊκού, ο Τζόκα στόπαρε και εκτέλεσε πριν η μπάλα χτυπήσει στο χορτάρι, νικώντας τον Τιναλίνι για το 1-1. Λίγο πριν την ανάπαυλα οι Σερραίοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ. Ο Μπεν Σαλάμ με μία ωραία σέντρα βρήκε τον Τσαούση, αυτός έπιασε το μονοκόμματο σουτ, με την μπάλα να σταματάει στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Πανσερραϊκός πήρε για δεύτερη φορά το προβάδισμα. Ο Ριέρα έφυγε στην αντεπίθεση μετά από την μπαλιά του Φέλτες, έσπασε δεξιά στον Μπεν Σαλάμ και αυτός τελείωσε τη φάση με εξαιρετικό πλασέ για το 2-1.

Από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Στο 65' η προβολή του Ντε Μάρκο πέρασε εκτός εστίας, ίδια κατάληξη και το σουτ του Χουάνπι. Στο 73΄ ο Κόμπα από πλεονεκτική θέση είχε κάκιστο τελείωμα. Οι Θεσσαλοί πίεσαν στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Γκολ: 19' Ριέρα, 55' Μπεν Σαλάμ- 30' Τζόκα

Διαιτητής: Κατοίκος

Κίτρινες: 86' Κάλινιν - 18' Ουρτάδο, 45' Μπουζούκης, 83' Κάργας

Κόκκινες: -

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Βερνόν, Κάλινιν, Τσαούσης, Ριέρα (90' Γκελασβίλι), Μπεν Σαλάμ (84' Λιάσος), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (61' Καρέλης), Τεϊσέιρα

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Φορτούνα (46' Αμπάντα), Κάργας, Χέρμανσον (81' Μακνί), Σόρια, Γρόσδης (62΄ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71' Κόμπα), Γκονζάλεζ (62' Λάμπρου), Χουάνπι, Φερνάντες, Ουρτάδο

Πηγή: Athletiko.gr