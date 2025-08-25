Πανταζής για Μαζωνάκη: «Ο Θεός είναι με το δίκιο και το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω»

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου στο OPEN ο οποίος φυσικά μίλησε για την επερχόμενη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη τον οποίο και στήριξε μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε με την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο.

«Ο Γιώργος είναι παιδικός μου φίλος. Πήγαινε σχολείο με την ανιψιά μου, έχουμε και μια μακρινή συγγένεια από το μέρος του γαμπρού μου. Τον έχω βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Του έχω γράψει και τραγούδι στον πρώτο του δίσκο και τον αγαπώ πάρα πολύ.

Ήταν να συνεργαστούμε πέρσι αλλά η επιχείρηση που δούλευα δεν βρήκε το μαγαζί που θέλαμε», είπε αρχικά ο ΛεΠα και συνέχισε: «Βρεθήκαμε και μιλήσαμε με τον Γιώργο, μου είπε το παράπονό του, για την οικογένειά του. Γενικά μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του. Δεν το πίστεψα πολύ… Μετά τα είδα στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις και είπα καλά μου έλεγε το αγόρι μου».

Το χάρισμα

Ήμουν από τους πρώτους που του έστειλαν μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης γιατί όλοι μας λίγο - πολύ περνάμε από τέτοιες καταστάσεις. Στεναχωρήθηκα όταν έμαθα για το Δρομοκαΐτειο, γιατί ξέρω ότι είναι καλά! Είναι πάρα πολύ έξυπνος, πολύ φιλότιμος, ευαίσθητος και επειδή ξέρω τον Γιώργο, ξέρω πως σκέφτεται, ξέρω πως αγκαλιάζει τον κόσμο και ξέρω την αγάπη που του έχει ο κόσμος, που του συμπαραστάθηκε και είναι μαζί του. Ο Γιώργος είναι από τα καλύτερα παιδιά και από τις δικές μας τις φτωχογειτονιές, από τον Κορυδαλλό. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ο Θεός του έδωσε αυτό το χάρισμα να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από τα τραγούδια του.

«Είμαι κοντά του»

Άμα δουλέψουμε μαζί με τον Γιώργο θα γίνει… ταραχή! Του εύχομαι να ξεμπλέξει γρήγορα γιατί ο Θεός είναι με το δίκιο και το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω. Τον αγαπώ πολύ, του έστειλα και μήνυμα που του λέω ότι είμαι πάντα δίπλα του, είτε γίνει η συνεργασία μας είτε όχι! Ξέρει ότι είμαι κοντά του».