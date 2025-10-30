Παντελής Τουτουντζής: «Δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Παντελής Τουτουντζής από κοινού με τον σύζυγό του Νάσο Τσιβγούλη, στην εκπομπή «Στούντιο 4». Οι δύσκολες στιγμές που έχουν ζήσει εξαιτίας της άσχημης συμπεριφοράς πολλών απέναντί τους - λόγω της επιλογής τους να δημιουργήσουν την δική τους οικογένεια όπως ακριβώς την ονειρεύονταν - είναι πολλές.

«Υπήρξε μία περίπτωση που δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας, οπότε απευθυνθήκαμε σε ειδικούς. Εκείνη τι στιγμή σκέφτεσαι “και αν αυτός ο άνθρωπος είναι όντως τρελός;''» εξομολογήθηκε ο γνωστός make up artist.

Κατά την διάρκεια της συζήτησής τους εξήγησε: «Με το που έρχεται ένα παιδί σε ένα ζευγάρι αυτό σηματοδοτεί μία αλλαγή. Είσαι αμέσως ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη να προστατεύσει μια ζωή, να τη γαλουχήσει με σωστό τρόπο, να δώσεις αξίες και αρχές.

Με τον Νάσο δεν σταματήσαμε ποτέ την ψυχοθεραπεία για την προετοιμασία της οικογένειας, αλλά και τώρα. Σε σχέση με άλλες οικογένειες εμείς έπρεπε και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Μας έχουν στο στόχαστρο και μας κρίνουν πάρα πολύ. Έχουμε πολλά αρνητικά σχόλια για το οτιδήποτε κάνουμε. Είναι όλα στο κόκκινο».