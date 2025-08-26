Παντελής Τουτουντζής: Επέτειος γάμου με τον σύζυγό του στα Μάταλα - Η Φουρέιρα έδωσε το παρών

Μια υπέροχη οικογένεια έχουν δημιουργήσει ο Παντελής Τουτουντζής με τον Νάσο Τσιβγούλη που χαίρονται την καθημερινότητα με τα δυο τους παιδιά, την Αριάδνη και τον Αχιλλέα. Πριν έναν χρόνο παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο έχοντας δίπλα τους όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στην παραλία Κομμός στα Μάταλα της Κρήτης και πριν λίγες μέρες διοργάνωσαν ένα μοναδικό beach party για να γιορτάσουν την επέτειό τους.

Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες τους τίμησαν με την παρουσία τους και μεταξύ αυτών και η κουμπάρα τους Ελένη Φουρέιρα που πόσταρε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram κατά την διάρκεια της παραμονής της στο νησί.

Ο Παντελής Τουτουντζής ανήρτησε ένα βίντεο και στην λεζάντα έγραφε: «Ένας χρόνος παντρεμένοι. Σ’ευχαριστώ Νάσο Τσιβγούλη για μια αγάπη που μεγάλωσε, άντεξε και τόλμησε να ονειρευτεί για όσα της αξίζουν και που αξίζουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό το υπέροχο βίντεο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλη την αλήθεια μας...

Η αγάπη μας δεν ήταν πάντα εύκολη. Χρειάστηκε δύναμη, κατανόηση, αλλά και στήριξη για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που έφερε η διαφορετικότητά μας. Μα κάθε δυσκολία έγινε γέφυρα και κάθε δυσκολία μας, μας έφερε πιο κοντά. Σήμερα, έναν χρόνο μετά τον γάμο μας κοιτάμε πίσω με περηφάνια και μπροστά με ελπίδα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτή την ημέρα δεν τη ζούμε μόνοι μας, τη μοιραζόμαστε με τους φίλους, που στάθηκαν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Εσείς είστε η οικογένειά μας».