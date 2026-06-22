LIFE Showbiz Ομόφυλα Ζευγάρια

Παντελής Τουτουντζής: Οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγό του και τα παιδιά τους

Ο make up artist μοιράστηκε μαζί μας ένα τρυφερό family στιγμιότυπο με αφορμή τη γιορτή του πατέρα.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Την ημέρα της γιορτής του πατέρα τα σπίτια όλου του κόσμου γεμίζουν χαρά, αγκαλιές, φιλιά, λουλούδια. Στο σπίτι του Παντελή Τουτουντζή όμως η χαρά ήταν διπλή αφού η οικογένειά τους αποτελείται από δύο μπαμπάδες και τα δυο παιδιά τους.

Ο make up artist και ο σύζυγός του, Νάσος Τσιβγούλης, ανάρτησαν στο Instagram μια φωτογραφία με τα παιδιά της θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσουν την ημέρα του πατέρα. «Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ… Happy Father’s Day», έγραψε ο Παντελής στη σελίδα του.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Showbiz Ομόφυλα Ζευγάρια

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader