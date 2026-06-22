Παντελής Τουτουντζής: Οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγό του και τα παιδιά τους

Την ημέρα της γιορτής του πατέρα τα σπίτια όλου του κόσμου γεμίζουν χαρά, αγκαλιές, φιλιά, λουλούδια. Στο σπίτι του Παντελή Τουτουντζή όμως η χαρά ήταν διπλή αφού η οικογένειά τους αποτελείται από δύο μπαμπάδες και τα δυο παιδιά τους.

Ο make up artist και ο σύζυγός του, Νάσος Τσιβγούλης, ανάρτησαν στο Instagram μια φωτογραφία με τα παιδιά της θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσουν την ημέρα του πατέρα. «Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ… Happy Father’s Day», έγραψε ο Παντελής στη σελίδα του.