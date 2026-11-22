Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε σε podcast του «Euro Insiders» στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει σε γρήγορες ερωτήσεις. Όταν ρωτήθηκε για φιλικά σφυρίγματα, ανέφερε το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ, τονίζοντας πάντως πως είναι ένας παίκτης που τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση.

«Ο Σάσα. Τον αγαπώ τον Σάσα, αλλά… Έλα τώρα. Σε αγαπώ, αδερφέ. Ίσως ξέρει πώς να τα κερδίζει. Ίσως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην παίκτης του Λαυρίου (2016-17) και της ΑΕΚ (2018) μεταξύ άλλων.

Από εκεί και πέρα, ο 33χρονος χαρισματικός σκόρερ της Μπαρτσελόνα, επέλεξε τον Ματίας Λεσόρ, στην ερώτηση σχετικά με τον παίκτη, του οποίου τα στατιστικά δείχνουν το πόσο καλός είναι. Επίσης, για τον καλύτερο πανηγυρισμό διάλεξε αυτόν του Ισαάκ Μπονγκά, ενώ δήλωσε πως θα επέλεγε τον εαυτό του για το τελευταίο σουτ.