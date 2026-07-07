Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη – Ποια είναι η σύντροφος του Απόλλωνα

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημαδέψει σκληρά τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη και της οικογένειάς του. Ο ίδιος και τα παιδιά του βίωσαν μεγάλες απώλειες: της συζύγου του Κίλι και της αδερφής του τραγουδιστή.

Τα δίδυμα παιδιά του ήταν σε αυτή την περίοδο το στήριγμά του. Τώρα έρχεται μία χαρούμενη εξέλιξη στη ζωή τους, ο γάμος του Απόλλωνα. Σύμφωνα με την «Espresso», ο 32χρονος γιος του τραγουδιστή ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του Νατάσα Καμπισιούλη. Η πρόταση γάμου έγινε πριν από λίγο καιρό, με τη σύντροφό του να λέει το «ναι» και τις προετοιμασίες να έχουν ξεκινήσει.

Ο Απόλλωνας Σφακιανάκης δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής. Ασχολείται με την παραγωγή και την ενορχήστρωση τραγουδιών και είναι αυτός που διαχειρίζεται τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποθέσεις, καθώς και την ακίνητη περιουσία της οικογένειας. Ζει δακριτικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η γνωριμία με τη Νατάσα έγινε στην Κω, τον τόπο καταγωγής του Νότη Σφακιανάκη.

Ποια είναι η μέλλουσα κυρία Σφακιανάκη

Η Νατάσα Καμπισιούλη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ομορφιάς και εργάζεται ως μακιγιέζ σε μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης στην Αθήνα. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και ως χορεύτρια σε video clip του Stan.

O γάμος του ζευγαριού, όπως όλα δείχνουν θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι, με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται να περάσει από τις απώλειες των μελών της οικογένειας Σφακιανάκη.