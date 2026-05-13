Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ ΑΕΚ Play - Off Super League 1

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1: Μοιρασιά στο φινάλε και ανοιχτή η «μάχη» της 2ης θέσης για τους «ασπρόμαυρους»

Με τον Μύθου να ισοφαρίζει στο φινάλε, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μοιράστηκαν από έναν βαθμό και η 2η θέση παραμένει ανοιχτή.

Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

Ισοπαλία στην Τούμπα και όλα ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ στη μάχη της 2ης θέσης. Ο Μύθου ισοφάρισε στο τέλος την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό στην 5η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League.

Ο Γιόβιτς άνοιξε το σκορ στο 73', πριν έρθει η ισοφάριση του Μύθου στο 87' που κράτησε στο -2 από τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ στην κόντρα της δεύτερης θέσης. Μόνο νίκη θέλει ο Δικέφαλος του Βορρά στην τελευταία αγωνιστική μέσα στην Λεωφόρο για να έχει ελπίδες να πάρει το εισιτήριο των προκριματικών του Champions League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ήταν για τον ΠΑΟΚ. Ο Βίντα έκανε λάθος πάσα, ο Τάισον έπαιξε γρήγορα κάθετα για τον Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή, αυτός εκτέλεσε με το αριστερό αναγκάζοντας τον Μπρινιόλι να αποκρούσει εντυπωσιακά στο 8'. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε μετά από ένα δεκάλεπτο με την φαλτσαριστή κεφαλιά του Βάργκα που απομάκρυνε σε κόρνερ ο Παβλένκα.

Η Ένωση απείλησε δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό την εστία των γηπεδούχων, πρώτα με τον Ζίνι που έπειτα από ωραία τρίπλα στον Κεντζιόρα νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Παβλένκα, στη συνέχεια της φάσης ο Ζοάο Μάριο επιχείρησε ένα εντυπωσιακό πλασέ με φάλτσα, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ Στο 34' ο Ρότα έκανε ένα άκρως επικίνδυνο γύρισμα, η μπάλα πέρασε από όλους και πριν την στείλει στα δίχτυα ο Βάργκα, απομακρύνθηκε από τον Κεντζιόρα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ματς στο δεύτερο μέρος, απειλώντας με μια απίθανη διπλή ευκαιρία στο 54'. Γερεμέγεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς συνεργάστηκαν μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Σέρβος βρέθηκε σε θέση βολής αλλά νικήθηκε από τον Μπρινιόλι πριν έρθει για το ριμπάουντ ο Γερεμέγεφ, με τον Βίντα να διώχνει σε κόρνερ.

Η Ένωση απάντησε στο 64' με τον Ζοάο Μάριο, που έκανε ένα δυνατό σουτ για να διώξει και πάλι ο Παβλένκα σε κόρνερ. Τον δρόμο προς τα δίχτυα βρήκε εν τέλει η ΑΕΚ, μετά από συνεργασία δύο αλλαγών του Νίκολιτς. Ο Κουτέσα είδε στα όρια της περιοχής τον Γιόβιτς, αυτός έκανε το κοντρόλ και με άψογο τελείωμα «έσπασε» το φράγμα του Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88' με τον Μύθου, ο οποίος με καλή κεφαλιά από κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Μπρινιόλι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι (46' λ.τρ. Σάντσεζ), Μπάμπα, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μεϊτέ (74' Μπιάνκο), Ζίφκοβιτς, Τάισον (82' Πέλκας), Κωνσταντέλιας (85' Γιακουμάκης), Γερεμέγεφ (74' Μύθου)

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (63' Γιόβιτς), Ζοάο Μάριο (71' Κουτέσα), Ζίνι (83' Μάνταλος), Βάργκα (46' Λιούμπισιτς)

