ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 4-1: Καταιγιστικός «δικέφαλος» στο πρώτο ημίχρονο σκόρπισε την Λάρισα με σόου «Ντέλια»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson και ξέσπασε .

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει να είναι σε τρομερή κατάσταση και να σκοράρει ακατάπαυστα διέλυσε την ανήμπορη να αντιδράσει Λάρισα, κάλυψε και ξεπέρασε την αρνητική διαφορά τερμάτων που είχε μετά από την ήττα 4-1 που είχε γνωρίσει στην Λιβαδειά, και πήρε την πρώτη του νίκη στον θεσμό του κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ με τα γκολ των Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ προηγήθηκε με 3-0 πριν το εικοσάλεπτο, ενώ το γκολ του νεαρού Μύθου στο 31' σφράγισε ένα μαγικό ημίχρονο για τον δικέφαλο. Η Λάρισα δεν μπόρεσε ποτέ να αντιδράσει και να απειλήσει την εστία του Τσιφτση με κάποια τελική, βρήκε όμως το γκολ στο 76' με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Τούπτα.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τον δικέφαλο, μόλις στο 2ο λεπτό με τον Μπάμπα να βρίσκεται αριστερά έξω από την περιοχή, να κάνει ένα γύρισμα, η μπάλα καταλήγει στον Ντεσπότοφ ο οποίος νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο. Ένα λεπτό μετά όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, σε ένα αριστοτεχνικό σουτ του Ιβανούσετς από τα αριστερά, ο οποίος σκοράρει για να βάλει τον δικέφαλο οδηγό. Η Λάρισα έψαξε αντίδραση προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα και να παίξει ποδόσφαιρο, όμως δεν ήταν εύκολο. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κρατάει κατοχή και να ψάχνει τα άκρα του. Στο 12’ αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή ο Μύθου με τον Μπιάνκο, η μπάλα φτάνει δεξιά, που γίνεται μια συνεργασία Ντεσπόντοφ - Κένι, ο τελευταίος γυρίζει την μπάλα στην μικρή περιοχή και ο Κωνσταντέλιας την σπρώχνει στα δίχτυα. Δυο λεπτά μετά, ο Κωνσταντέλιας έκανε τα μαγικά του μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο Κοβάτσεβιτς τον τράβηξε και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Πέναλτι που μετουσιώνει σε γκολ ο Ντεσπόντοφ για να κάνει το 3-0 μόλις στο 18ο λεπτό. Ο δικέφαλος χαμήλωσε λίγο το τέμπο, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να πάρουν κατοχή και συνέχεια προσπαθούσαν να κάνουν άμυνα. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε πιο συχνά από τα δεξιά, και όπως στην μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, έτσι και στο 31’ η μπάλα θα καταλήξει στον Ντεσπόντοφ ο οποίος θα κάνει μια σέντρα, ο νεαρός Μύθου θα κάνει μια πολύ ωραία σεντερφορίσια κίνηση στο πρώτο δοκάρι, και θα σκοράρει και αυτός για να κάνει το 4-0. Η πρώτη τελική για την Λάρισα ήταν στο 35’, ένα χλιαρό σούτ του Σαγκάλ που θα μπλοκάρει εύκολα ο Τσιφτσής.

Ο Μύθου πανηγυρίζει το γκολ του / Eurokinissi

Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει και ήταν τόσο χορταστικό που θα μπορούσε να είναι και ολόκληρο παιχνίδι. Είχε 4 γκολ για τον δικέφαλο, 7 τελικές οι έξι από αυτές στην εστία, και πολύ ποικιλία από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ μόνο σε 45 λεπτά είχε ένα γκολ, μια ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντεσπόντοφ με μια ασίστ και ένα γκολ, ενώ χαμόγελα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ τα παρθενικά γκολ των Ιβανούσετς και Μύθου με την φανέλα του δικεφάλου.

Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας πανηγυριζουν το γκολ του τελευταίου / Eurokinissi

Η Λάρισα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ψάχνοντας τρόπο να απειλήσει τον Τσιφτσή και πάλι χωρίς κάποια φάση. Στο 52' καταπληκτική ανάπτυξη από τον ΠΑΟΚ ο Μπιάνκο με τον Ντεσπόντοφ παίζουν το 1-2 η μπάλα καταλήγει στον Βούλγαρο που γυρνάει την μπάλα στην περιοχή, ο Κωνσταντέλιας πλασάρει, όμως ο Αναγνωστόπουλος του λέει «όχι». Στο 54’ ο Στέλιος Μαλεζάς αλλάζει σχεδιασμό και βάζει και τρίτο στόπερ, παίζει με πέντε πίσω, κάτι που δείχνει ότι ήθελε να περιορίσει την ζημιά, προτιμώντας να βγάλει έναν επιθετικό. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου φρέσκαρε από νωρίς την ομάδα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον Θυμιάνη και τον Μπέρδο, ξεκουράζοντας τον Μεϊτέ και τον Κωνσταντέλια. Στο 52' ο Μιχαηλίδης με ένα δυνατό αλλά πολύ μακρινό σούτ, προσπάθησε να σκοράρει, η μπάλα κοντράρει στον Τσάκλα και αλλάζει πορεία, δυσκολεύοντας τον Αναγνωστόπουλο ο οποίος θα αποκρούσει με υπερένταση. Όπως ήταν λογικό ο δικέφαλος παίζει σε χαμηλό τέμπο στο δεύτερο ημίχρονο κάνοντας και διαχείριση δυνάμεων. Και παρόλο που η Λάρισα δεν έχει απειλήσει το παραμικρό, στο 74' απο κόρνερ από τα αριστερά ο Τούπτα θα αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή, και θα σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, μειώνοντας για τους φιλοξενούμενους σε 4-1. Στο 94' μετά από κλέψιμο του Μπέρδου, ο νεαρός θα δώσει στον Μπιάνκο, ο οποίος θα πιάσει ένα σουτ που όμως θα μπλοκάρει ο Αναγνωστόπουλος, και έτσι θα τελειώσει και το ματς.

Το γκολ της Λάρισας με απευθείας εκτέλεση κόρνερ/ Eurokinissi

Συνθέσεις:

ΠΑΟΚ:Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα(Τέιλορ 71’), Μεϊτέ(Θυμιάνης 60’), Μπιάνκο, Ντεσπότοφ(Μπέρδος 60’), Κωνσταντέλιας(Τάισον 60’), Ιβανούσετς, Μύθου(Τσάλοφ 71’)

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης(Φερίγκρα 64’), Παντελάκης, Αποστολάκης, Δημινίκος(Βαρσάμης 55’), Ανδράδα(Σουρλής 74’), Στάικος, Σαγκάλ(Γιούσης 74), Χαράτε(Τσάκλα 55’), Τούπτα