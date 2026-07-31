Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Europa League

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Άντερλεχτ με μια αλλαγή

Ο Δικέφαλος του Βορρά ενημέρωσε την λίστα του για τα ματς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα του για τις σημαντικές αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ, κάνοντας μια αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη στα ματς με την Ντιναμό Κιέβου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους Βέλγους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να προσθέσει στις επιλογές του και τον Σόλα Σορετίρε. Ο 'Αγγλος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο που αντιμετώπιζε και ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης για πολύ καιρό και πήρε την θέση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος αποχώρησε για την Γκεζτέπε ως δανεικός.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ 

Λίστα Α

Άλι , Μπάμπα , Μπάλντε , Μπαλωμένος, Τάισον , Καμαρά , Ελουστόντο , Γκόμεζ , Σορετίρε, Χατζηδιάκος , Γερεμέγεφ , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λύρατζης , Μιχαηλίδης , Μοναστηρλής , Παβλένκα , Πέλκας , Σανταμαρία , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Ζαφείρης , Ζίβκοβιτς

Λίστα Β

Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας , Μπελερής, Μπέρδος , Χαλδέζος, Χατσίδης , Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς , Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου , Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός

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