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ΠΑΟΚ: Απέναντι σε Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εάν προκριθεί.

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Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι δυο αναμετρήσεις σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί, ορίστηκαν για τις 6/8 στην Τούμπα και 13/8 σε Σουηδία ή Βέλγιο.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι Θεσσαλονικείς την Πέμπτη (23/7) αντιμετωπίζον στην Πολωνία την Ντιναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.

Το προφίλ της Χάμαρμπι

Η Χάμαρμπι έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα το 2001 και ένα κύπελλο Σουηδίας το 2021. Την περασμένη σεζόν η σουηδική ομάδα τερμάτισε 2η πίσω από τη Μιάλμπι, ενώ τη φετινή χρονιά βρίσκεται στη 2η θέση πίσω από τη Σίριους.

Σταρ της Χάμαρμπι είναι ο Πολ Έιμπραχαμ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει βρει δίχτυα οκτώ φορές, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και ο Ναχίρ Μπεσάρα, ο οποίος την περασμένη σεζόν σκόραρε 17 τέρματα και φέτος έχει βρει σκοράρει ήδη πέντε. Προπονητής της είναι ο 50χρονος Χένρικ Ρίντστρομ, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη του χρονιά στη Χάμαρμπι.

Η Άντερλεχτ του Μπιανκόν

Από την άλλη η Άντερλεχτ, η οποία έχει κατακτήσει 34 πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Βελγίου, αλλά και ένα Κύπελλο UEFA. Την περασμένη σεζόν η βελγική ομάδα τερμάτισε στην 6η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Άντερλεχτ αγωνίζεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ζουλιάν Μπιανκόν.

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