ΠΑΟΚ: Αποσύρεται από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτελεί το θέμα των τελευταίων ημερών, με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό να είναι αβέβαιο και τις ομάδες τις Θεσσαλονίκης να φαίνεται πως τον γλυκοκοιτάζουν.

Ο ΠΑΟΚ μετά την «βόμβα» με τον Τσέντι Όσμαν, είχε μπει δυναμικά στην διεκδίκηση του 30χρονου διεθνή, όμως φαίνεται πως τα δεδομένα άλλαξαν για τους ασπρόμαυρους. Συγκεκριμένα ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέσυρε την πρόταση που είχε καταθέσει προς τον παίκτη, αλλά και προς το «τριφύλλι», για δύο λόγους. Καταρχάς μετά από σύσκεψη της διοίκησης με τον Αντρέα Τρινκιέρι αποφασίστηκε πως δεν χρειάζεται άλλος παίκτης για να ενισχύσει το ρόστερ σε αυτή την θέση. Ο άλλος λόγος είναι ότι επειδή ο Τολιόπουλος ανήκει στους «πράσινους», οι «ασπρόμαυροι» δεν σκόπευαν να μπουν σε διαδικασία πλειοδοσίας για να τον αποκτήσουν.

Να αναφερθεί πως η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Άρης, έχει καταθέσει πρόταση στον Παναθηναϊκό, που φτάνει -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- τις 600 με 700 χιλιάδες ευρώ.