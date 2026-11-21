Στο σπουδαίο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο PAOK Sports Arena με 99-77 με τρομερή εμφάνιση και καθιερώθηκε στην κορυφή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κέρδισε κατά κράτος τον αιώνιο αντίπαλο με τρομερή εμφάνιση από Καλάθη, Μίτρου-Λόνγκ, Ταϊρί και Φόστερ στο «Παλατάκι» εν μέσω τρομερής ατμόσφαιρας και κατάφερε να μείνει μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση

Ο ΠΑΟΚ πήρε την ώθηση από το κατάμεστο «παλατάκι» και ξεκίνησε δυναμικά με Ταϊρί και Φόστερ οι οποίοι ευστόχησαν από την 6,75. Οι φιλοξενούμενοι άργησαν να μπουν στο κλίμα του αγώνα, ενώ οι γηπεδούχοι κυριαρχούσαν στον αέρα, ειδικά στα επιθετικά ριμπάουντ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας (6/11 τρίποντα), ένα λεπτό πριν το τέλος της ανέβασε την διαφορά στους +9 και με αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 23-16.

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Η είσοδος του Θανάση Αντετοκούνμπο έδωσε ένταση στην άμυνα των «κιτρινόμαυρων», προσπάθησε να ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι όμως η ευστοχία του δικέφαλου ήταν τρομερή και με τον Μήτρου-Λόνγκ που ευτόχησε από την 6,75 η διαφορά παρέμεινε ψηλά για τους «ασπρόμαυρους». Ο Τολιόπουλος ήταν πρώτος σκόρερ του Άρη στο πρώτο ημίχρονο και πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα μείωσε την διαφορά στους 4 με δύσκολο τρίποντο.

Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε τον Λιντέλ στο «3» θέλοντας να διορθώσει το πρόβλημα των ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ στην δεύτερη περίοδο έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα καθώς απειλούσε μόνο από την 6,75 και πάνω που οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στο -2 με τον Μοκόκα, ο Καλάθης έκλεψε στον αιφνιδιασμό με τρίποντο έδωσε ανάσα ανεβάζοντας και πάλι την διαφορά για τους γηπεδούχους.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 40-35 με τον ΠΑΟΚ να έχει 9/19 τρίποντα όμως ήταν πολύ άστοχος στις βολές, ενώ ο Άρης είχε τρομερό πρόβλημα στην άμυνα και συγκεκριμένα στα αμυντικά ριμπάουντ, ενώ και επιθετικά δεν είχε δημιουργικότητα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με τους Καλάθη, Ταϊρί, Γκρέι, Φόστερ, Αλεξάντερ ενώ ο Άρης με τους Μοκόκα, Ντιμιτρίεβιτς, Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ και Μπιρτς. Οι κιτρινόμαυροι μείωσαν με τον Ρόμπινσον-Έρλ στους δυο όμως ο πολύ καλός Γκρέι ανέλαβε δράση και με τρίποντο ανέβασε και πάλι την διαφορά, ενώ με εύστοχες βολές του Μούρ, οι γηπεδούχοι έκαναν ένα μικρό σερί 5-0 και ανέβασαν και πάλι την διαφορά στους +7.

Ο Άρης δεν μπορούσε να βρει… πόντο καθώς έφτασε τις έξι διαδοχικές άστοχες επιθέσεις, με τον ΠΑΟΚ να κάνει σπουδαίες άμυνες, ενώ παράλληλα ο Νικ Καλάθης βγήκε μπροστά καθοδηγώντας την επίθεση. Μετά το 42-40 ανέλαβαν δράση οι Γκρέι και Μουρ, ενώ με καλές άμυνες και με ένα εντυπωσιακό 9-0 έφτασαν την διαφορά στους δέκα.

Η τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Πυλαίας επηρρέασε προφανώς τους παίκτες των φιλοξενούμενων οι οποίοι ήταν πολύ άστοχοι στις ελέυθερες βολές και με τον Γκρέι να συνεχίζει ακάθεκτος ο δικέφαλος έφτασε στους +11. Στο τέλος της 3ης περιόδου ο Καλάθης έριξε μια… βόμβα από την 6,75 και έστειλε τον ΠΑΟΚ στην 4η περίοδο με την διαφορά στους +12.

Στην 4η περίοδο ο Μόργκαν με τρίποντο μείθωσε στους δέκα, όμως ο Ναζ Μήτρου-Λόνγκ απάντησε άμεσα επίσης με εύστοχο σουτ από την 6,75 φτάνοντας τους 14 πόντους. Ο Ταϊρί πήγε στον πάγκο να πάρει ανάσες , με τον Φόστερ να παίρνει την θέση του με αποτέλεσμα να σκοράρει αμέσως. Ο Μόργκαν ήταν ο παίκτης του Άρη που ήταν σε τρομερή κατάσταση και με τρίποντο μείωσε στους 12, όμως ο Καλάθης απάντησε ξανά με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη επίθεση. Οι δυο ομάδες ευστοχούσαν από την 6,75 σαν… τρελοί, όμως οι γηπεδούχοι είχαν χτίσει διαφορά και ήταν σαφώς ανώτεροι στο παρκέ.

Ο ΠΑΟΚ με Χουγκάζ, Ταϊρί και Καλάθη ήταν τρομερός και εύστοχος επιθετικά, ο Άρης με κακές άμυνες και επιθετικές προσπάθειες έπαιζε χωρίς αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα με ένα 9-3 ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο +23 και να καθαρίσει το παιχνίδι και το ντέρμπι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε μια τρομερή ατμόσφαιρα.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77.