ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η αντίπαλός του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και έμαθε πλέον και επίσημα με ποια ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπος.

Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν χωρίς γκολ.

Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι θα δώσουν τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη 23/07 εκτός έδρας και μια βδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 30/07 η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Το προφίλ της Ντιναμό Κιέβου

Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την ομάδα, καθώς ελληνικές ομάδες όπως Ολυμπιακός,ΑΕΚ, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με την ομάδα από την Ουκρανία, που υπολογίζεται ως δεύτερη δύναμη στη χώρα της μετά τη Σαχτάρ.

Η προηγούμενη σεζόν της δεν ήταν η ιδανική, καθώς ερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα, πίσω από Σαχτάρ, Τσερκάσι και Πολίσια Ζιτομίρ.

Στην Ευρώπη επίσης απογοήτευσε καθώς ξεκίνησε από τα προκριματικά του Champions League, όμως κατέληξε στη League Phase του Conference League, όμως απέτυχε να προκριθεί στα νοκ-άουτ, καθώς τερμάτισε 27η. Κατέλληξε στα προκριματικά του Europa μέσω του Κυπέλλου.