ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το εορταστικό πρόγραμμα για τα 100 χροόνια του συλλόγου

Ο ΠΑΟΚ το 2026 συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσιοποίησε το εορταστικό πρόγραμμα με μήνυμα «Ένα ταξίδι τιμής και μνήμης που διαμορφώνει το μέλλον».

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 20 Απριλίου, ανήμερα των γενεθλίων της ομάδας, στη Πλατεία Αριστοτέλους από τις 11:00 έως τις 21:00.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Ένας αιώνας ιστορίας δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μνήμη, ευθύνη και υπόσχεση. Είναι η διαδρομή ενός Συλλόγου που γεννήθηκε από κατατρεγμένους πρόσφυγες, κουβαλώντας την πατρίδα, την πίστη και την αξιοπρέπειά τους, και που κατάφερε να γίνει σύμβολο δύναμης, υπερηφάνειας και αντίστασης.

Η Επιτροπή Εορτασμού των 100 Χρόνων του ΠΑΟΚ, με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, υλοποιεί και παρουσιάζει μια σειρά δράσεων που τιμούν το παρελθόν, αγκαλιάζουν το παρόν και εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές δράσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του επετειακού έτους. Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια του ΠΑΟΚ ενωμένη, με τα πυροτεχνήματα στο γήπεδο της Τούμπας να φωτίζουν τον ουρανό και να καλωσορίζουν το 2026.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση 1926 δέντρων, ως συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, αντισταθμίζοντας το ανθρακικό αποτύπωμα των μετακινήσεων της ομάδας.Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο ΠΑΟΚ αγκαλιάζει και τη νέα ζωή, προσφέροντας σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται τον Απρίλιο του 2026 το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι, στέλνοντας το μήνυμα: «Από τη γέννα, η πρώτη λέξη, τρόπος ζωής μας από το ’26».

Οι δράσεις συνεχίζονται και κορυφώνονται μέσα στη χρονιά. Στις 20 Απριλίου, τη γενέθλια ημέρα του ΠΑΟΚ, η Πλατεία Αριστοτέλους θα αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων σε μια ημέρα μνήμης και συγκίνησης για όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Από τις 11:00 έως τις 21:00 ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, ζωντανό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με εικόνα, ήχο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, που θα ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος, το μήνυμα των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μέσω του ειδικού διακριτικού κλήσης SX100PAOK, από τις 18 Απριλίου έως τις 18 Μαΐου.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η έκδοση ενός επετειακού λευκώματος αφιερωμένου στα 100 χρόνια του Συλλόγου, καθώς και η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ – ταινίας που θα αποτυπώνει τη διαδρομή, τις στιγμές και τα πρόσωπα που σημάδεψαν αυτή τη μοναδική πορεία.

Στις 9-11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα τρία πανεπιστήμια της πόλης μας επιστημονικό συνέδριο με θέμα «100 χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο, με θέμα το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η δημιουργία μουσείου, όπου θα εκτεθούν πολύτιμα κειμήλια της ιστορίας του ΠΑΟΚ, προσβάσιμα σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το παρελθόν του.Τέλος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθούν φιλικοί αγώνες και εκδηλώσεις με πολιτιστικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας το πνεύμα και τις αξίες του Συλλόγου σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η χρονιά αυτή είναι αφιερωμένη στην ιστορία μας, αλλά και σε όσα ακόμη έχουμε μπροστά μας. Και όλοι γνωρίζουμε πως όταν ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει μέσα στο γήπεδο, η χαρά του κόσμου του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και η επέτειος αποκτά άλλη διάσταση.

Η επέτειος των 100 χρόνων δεν είναι μια στιγμή, αλλά ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που ενώνει γενιές, τιμά τις ρίζες μας, κρατά άσβεστη τη μνήμη των ανθρώπων μας που τόσο άδικα χάθηκαν στο πέρασμα των ετών και χαράζει το μέλλον”.