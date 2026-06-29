ΠΑΟΚ: Δεν πάει πουθενά ο Τάισον συμφώνησε για έναν ακόμη χρόνο - Αυτές είναι οι νέες του αποδοχές

Αν και ήδη ήταν γνωστό μετά την ανάρτησή του στα social media, αλλά πλέον με κάθε επισημότητα ο Τάισον ανανέωσε με τον «Δικέφαλο του Βορρά» για έναν ακόμη χρόνο.

Το πόσο ήθελε ο Βραζιλιάνος να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν φάνηκε και οικονομικά, μιας και το συμβόλαιο του θα είναι λίγο κάτω από τις 600.000, εμφανώς μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο που είχε, το οποίο ήταν επταψήφιο.

Ο Τάισον θα συνεχίσει, έτσι, να προσφέρει την εμπειρία και την ποιότητά του στον Δικέφαλο, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ακολουθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο Βραζιλιάνος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και να τεθεί στη διάθεση του νέου προπονητή της ομάδας, τον οποίο θα γνωρίσει από κοντά για πρώτη φορά, ξεκινώντας την προετοιμασία για την τελευταία -όπως όλα δείχνουν- χρονιά της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.