ΠΑΟΚ: Διάψευση για «κλεισμένο» Ζαφείρη - Το παρασκήνιο και το επόμενο βήμα

Στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ φροντίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη, παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ υποστηρίζει πως τα δημοσιεύματα που μιλούν για «κλειδωμένο» deal απέχουν από την πραγματικότητα, επιμένοντας ότι όλα παραμένουν ανοιχτά.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Σλάβια Πράγας φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ (10,5 συν μπόνους 1,5 εκατ.) μαζί με υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, προσφέροντας στους Τσέχους ένα πακέτο που δύσκολα θα αγνοήσουν. Το «αγκάθι» είναι ότι η Σλάβια δεν σκοπεύει να ανάψει το πράσινο φως πριν εξασφαλίσει τον αντικαταστάτη του 21χρονου μέσου.

Ο Ζαφείρης, από την πλευρά του, έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να φορέσει τα «ασπρόμαυρα» και πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Έλληνας άσος, που έφυγε από την πατρίδα σε ηλικία μόλις εννέα ετών και πέρασε από αρκετές ομάδες ,ακόμη και από δοκιμαστικά στην Τσέλσι, βρήκε ποδοσφαιρική στέγη στη νορβηγική Χάουγκεσουντ πριν η Σλάβια τον αποκτήσει τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 2,6 εκατ. ευρώ.

Στην Τούμπα γνωρίζουν ότι η συμφωνία είναι θέμα χρόνου, ωστόσο περιμένουν την τελική κίνηση από την Πράγα. Μόλις η Σλάβια κλείσει το κενό που θα αφήσει ο Ζαφείρης, όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα προχωρήσει και ο ΠΑΟΚ θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη με προοπτική και ποδοσφαιρικό θράσος.