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ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Ο Τάχα Αλί έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τις τελικές συζητήσεις και υπογραφές με τον Δικέφαλο του Βορρά.

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Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για αυτό το καλοκαίρι με τον Τάχα Αλί, να προσγειώνεται στο αροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει τα τελευταία συμβόλαια και να περάσει ιατρικά.

Αφού ο ίδιος είχε πει ότι δε θέλει να συνεχίσει στη Μάλμε, τα πράγματα έγιναν πολύ εύκολα για τον Δικέφαλο του Βορρά, που τον περίμενε να τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο φετινό Μουντιάλ με τη Σουηδία.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ο Τάχα Αλί, θα υπογράψει συμβόλαιο, όπως όλα δείχνουν, τριετούς διάρκειας, καλύπτοντας παράλληλα το κενό που είχε δημιουργηθεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, μετά τη λήξη του δανεισμού του Λούκα Ιβάνουσετς.

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Σπορ ΠΑΟΚ Εθνική Σουηδίας Ποδόσφαιρο

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