ΠΑΟΚ: Έγινε το «μπαμ» και συμφώνησε με Νικ Καλάθη

Ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μυστακίδη φαίνεται να ξεκινάει να δημιουργείται και μετά την σπουδαία κίνηση με την μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα, ο Δικέφαλος του Βορρά ενεργοποίησε την βόμβα που λέγεται Νικ Καλάθης.

Το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι γεγονός και ο 37χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το 2020 και την τελευταία του θητεία στον Παναθηναϊκό. Ο Καλάθης αγωνιζόταν στην Παρτιζάν με την οποία αγωνίστηκε στην EuroLeague καταγράφοντας 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ μέσο όρο. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και φυσικά στον Παναθηναϊκό.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Τέλης Μυστακίδης δείχνουν πως είναι αποφασισμένοι να μεγαλώσουν τον σύλλογο και κάτι τέτοιες κινήσεις πέρα από ποιοτική αναβάθμιση θεωρούνται και δήλωση για τα επόμενα χρόνια.