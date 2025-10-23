ΠΑΟΚ: Έκανε... Τούμπα το «Πιερ Μορουά» ο κόσμος του Δικεφάλου (vid)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Λιλ στο «Πιερ Μορουά» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με στόχο την πρώτη του νίκη και δίπλα του στην προσπάθεια αυτήν έχει τον λαό του!

Ο κόσμος του Δικεφάλου δίνει… ασπρόμαυρο χρώμα σε μία ακόμη ευρωπαϊκή έδρα.

Μια μικρή… Τούμπα έχει στηθεί στην εξέδρα που φιλοξενεί τους φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιλ.

Μάλιστα το... πάρτι ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν τον αγώνα, όταν οι δρόμοι της πόλης της Βόρειας Γαλλίας «γέμισαν» από φιλάθλους των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι έχουν κάνει το μακρινό -και δύσκολο λόγω καιρού- ταξίδι.