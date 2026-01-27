Συγκινούν οι οπαδοί της Τιμισοάρα: Μαζεύουν χρήματα και οργανώνουν αιμοδοσία για τους τραυματίες

Έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων και αιμοδοσία έκαναν οι οπαδοί της Τιμισοάρα, με σκοπό την φροντίδα των τραυματιών του τραγικού δυστυχήματος που εκτυλίχθηκε στην Ρουμανία με αποτέλεσμα 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ να χάσουν την ζωή τους.

Σε μια πράξη αλληλεγγύης, οι οπαδοί της τοπικής ομάδας προχώρησαν σε γνωστοποίηση συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών για την συγκέντρωση των χρημάτων ενώ αναφέρουν πως βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Σήμερα, αρκετοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, καθ’ οδόν προς τον αγώνα στη Λυών. Άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ κάποιοι από αυτούς πιθανότατα θα νοσηλευτούν στην Τιμισοάρα.

Πέρα από χρώματα και ομάδες, είμαστε σοκαρισμένοι που βλέπουμε ανθρώπους που ξεκίνησαν για να στηρίξουν την ομάδα τους και να χαρούν, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους. Κινητοποιούμαστε για να προσφέρουμε στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματισμένους φιλάθλους, κάθε είδους βοήθεια, τόσο υλικοτεχνική όσο και ανθρωπιστική.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να συνεισφέρετε με δωρεές στους λογαριασμούς του παρακάτω συλλόγου. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη βοήθεια όσων επλήγησαν από αυτή την τραγωδία. Παράλληλα με τις οικονομικές δωρεές, τις επόμενες ημέρες θα καλέσουμε και σε αιμοδοσία, για να στηρίξουμε όσους νοσηλεύονται. Θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες μόλις υπάρξουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση όλων.

Δικαιούχος λογαριασμού: AST Druckeria

LEI – RO76 RZBR 0000 0600 1231 2108

EUR – RO29 RZBR 0000 0600 1231 2954 (Swift RZBRROBU)

GBP – RO96 RZBR 0000 0600 1779 2830 (Swift RZBRROBU)

Αιτιολογία: «PAOK»

Revolut: +40723951775 – Adrian Serețan, γραμματέας της Druckeria

Είμαστε στο πλευρό των οικογενειών που πενθούν και όλων όσων επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία. Ο Θεός να τους αναπαύσει».