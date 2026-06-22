ΠΑΟΚ: Επίσημα νέος προπονητής ο Λίσι - Το βίντεο της ΠΑΕ για το «καλωσόρισμα»

Ο Αλέσιο Λίσι είναι πλέον με κάθε επισημότητα, ο νέος προπονητής του «Δικεφάλου» του Βορρά. Μετά τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, οι Θεσσαλονικείς δεν άργησαν και βρήκαν γρήγορα τον αντικαταστάτη του.

Η επιλογή του Λίτσι οφείλεται στις συντονισμένες, αθόρυβες και μεθοδικές ενέργειες των Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια. Οι δύο άνδρες, που έχουν αναλάβει πλέον κομβικό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΠΑΕ, δούλεψαν με άκρα μυστικότητα κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας.

Ο Λίσι θα δώσει το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) στις 18:30, στην επίσημη πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, έχοντας μια πρώτης τάξεως γνωριμίας με τους ποδοσφαιριστές των «ασπρόμαυρων».

Το βίντεο της ομάδας: