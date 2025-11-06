ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Την «χόρεψε» στην κατάμεστη Τούμπα και το σερί συνεχίζει να γράφει

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτος την εντυπωσιακή του πορεία, διαλύοντας με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις μέσα σε μια κατάμεστη Τούμπα και φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το ματς άρχισε ιδανικά για τον Δικέφαλο, αφού οι Ελβετοί έμειναν με δέκα παίκτες από το 6’, λόγω σκληρού μαρκαρίσματος του Γκίκοβιτς στον Γιακουμάκη. Παρότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος να βρει ρυθμό και καθαρές ευκαιρίες, στο δεύτερο ημίχρονο παρουσίασε το γνώριμο πρόσωπο της ομάδας του Λουτσέσκου, υπομονή, πίεση, κυκλοφορία και αποτελεσματικότητα.



Ο Μπιάνκο «ξεκόλλησε» την ομάδα με ωραίο πλασέ, ο Γιακουμάκης διπλασίασε, ο Κωνσταντέλιας σφράγισε την εμφάνισή του με όμορφο γκολ και ο Μπάμπα ολοκλήρωσε το πάρτι. Μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά ο «Ντέλιας», που δείχνει έτοιμος να πάρει στις πλάτες του την ομάδα παντού. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, έφτασε τους 7 βαθμούς στη League Phase του Europa League. Με αυτή τη φόρμα και ψυχολογία, πάει «φουλ» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ερχόμενη Κυριακή για τη Super League με μοναδικό στόχο να συνεχίσει το «τρελό» σερί νικών.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είδε το ματς να του χαμογελά από πολύ νωρίς, όταν μόλις στο 6’ ο Γκίκοβιτς αποβλήθηκε σωστά, καθώς πήγε με τις τάπες του δεξιού ποδιού πάνω στον αριστερό αστράγαλο του Γιακουμάκη, έπειτα από έλεγχο του VAR από τον Μόμτσιλο Μάρκοβιτς και τον διαιτητή Γιοβάνοβιτς.

Η στιγμή της αποβολής/ EUROKINISSI

Οι Ελβετοί αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε 4-4-1, όμως ο Δικέφαλος δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Μεϊτέ στο 10’ δοκίμασε ένα δεξί σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο 23’ χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, έπειτα από εξαιρετική μετάβαση με πρωταγωνιστή τον Τάισον και κακό τελείωμα του Ντεσπόντοφ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φάνηκε έξαλλος στο 27’, βλέποντας την ομάδα του να παίζει χωρίς ρυθμό και με πολλή βιασύνη στην τελική πάσα. Ο ΠΑΟΚ «ξόδεψε» ένα ολόκληρο ημίχρονο με παίκτη παραπάνω, χωρίς ουσία και καθαρό μυαλό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 0-0 να παραμένει.

Η Γιουνγκ Μπόις είχε οπισθοχωρήσει μαζικά από το ξεκίνημα στο β' μέρος, παρατάσσοντας εννιά παίκτες πίσω από τη μπάλα, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, η ομάδα του Λουτσέσκου μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζε έντονα και αναζητούσε το γκολ που θα τον «ξεμπλοκάρει». Αυτό δεν άργησε να έρθει.

Ο Κωνσταντέλιας στο 54' διαβάζει σωστά τον χώρο και περνά κάθετα στον Μπάμπα, ο οποίος κινείται στην αριστερή πλευρά και γυρίζει ιδανικά στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Μπιάνκο, κάνει πλασέ με το δεξί από το ύψος του πέναλτι, νικά τον Κέλερ και γράφει το 1-0. Μια φάση δουλεμένη, με σωστές αποστάσεις, καλή κίνηση χωρίς την μπάλα και αποτελεσματικό τελείωμα από τον Ιταλό.

Στο 67ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε τη φάση με ιδανική κάθετη πάσα στον Οζντόεφ, ο οποίος έκανε την πρώτη του επαφή στο ματς και την αξιοποίησε άψογα, γύρισε τη μπάλα από τα δεξιά και ο Γιακουμάκης, σχεδόν πάνω στη γραμμή, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-0 στο 72’, με τον Κωνσταντέλια να εκτελεί τον Κέλερ μετά από όμορφη συνεργασία Ζίβκοβιτς - Οζντόεφ - Ζίβκοβιτς. Ο «Ντέλιας» επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική του εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τέταρτο γκολ στο 75’, με τον Μπάμπα να σκοράρει σε κενή εστία ύστερα από εξαιρετική συνεργασία Ζίβκοβιτς και Κένι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Μπάμπα, Μπιάνκο (Οζντόεφ 66’), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (Ζίβκοβιτς 62’), Κωνσταντέλιας (Ιβανούσετς 79’), Τάισον (Πέλκας 79’ ) , Γιακουμάκης (Τσάλοφ 79’).



Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Ζαντζάμ, Ζουκρού, Βιρτζίνιους (Μοντέιρο 46’), Κόρδοβα, Σάντσες (Πεκ 67’), Φάσναχτ (Κόλεϊ 75’), Γιάνκο (Άντριους 88’), Λάουπερ, Γκιγκόβιτς, Ραβελόσον (Μπέντια 75’).



