ΠΑΟΚ: Η ΚΑΕ έκανε γνωστό το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια του συλλόγου
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε το επετειακό σήμα της ομάδας, συνοδευόμενο με ένα βίντεο γεμάτο ιστορικές στιγμές.
Ο ΠΑΟΚ το 2026 συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και η μπασκετική ομάδα παρουσίασε το επετειακό της σήμα.
Η απρόμαυρη ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο παρουσίασε το επετειακό λογότυπο μαζί με ιστορικές στιγμές από την πορεία του συλλόγου.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» στην χρονιά - ορόσημο για την ιστορία του δεν ξεχνάει τους φιλάθλους του, τη δυναμή του.
Το βίντεο της ΚΑΕ
Το βίντεο παρουσίασε ο γνωστός tattoo artist και φίλαθλος του ΠΑΟΚ, Γιώργος Μαυρίδης.