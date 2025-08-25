ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της άφιξης του Χρήστου Ζαφείρη και η παρουσίαση με τον Ζαφείρη Μελά (vid)

Μια αρκετά ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» έφερε στην Ελλάδα για λογαριασμό του τον Χρήστο Ζαφείρη, ολοκληρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου. Ο 22χρονος διεθνής μέσος, αποθεώθηκε από 2.000 φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων με τους «ασπρόμαυρους».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φρόντισε να καταγράψει με κάμερες όλα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο της συμπρωτεύουσας, καθώς πρόκειται για μια ιστορική μέρα για τον σύλλογο και όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στο βίντεο που δημοσίευσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως οι γονείς του Χρήστου Ζαφείρη βρέθηκαν χθες το βράδυ στην Τούμπα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ και πήραν μια γεύση από το νέο γήπεδο όπου θα αγωνίζεται ο γιος τους.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες στην παρουσίαση του παίκτη θα τον περιμένει και μια έκπληξη καθώς εκεί θα βρίσκεται ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, Ζαφείρης Μελάς.