ΠΑΟΚ: Η «προφητεία» του Λουτσέσκου επιβεβαιώθηκε στον απόηχο των ντέρμπι

Το πρώτο ντέρμπι «δικεφάλων» της σεζόν βάφτηκε... ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά της Ένωσης στο τέλος και την αρχή των δύο ημιχρόνων και πήρε μια σπουδαία νίκη (0-2) απέναντι στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκαν στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με την κεφαλιά του -αμαρκάριστου- Μπάμπα και «κλείδωσαν» τους τρεις βαθμούς τρία λεπτά μετά την έναρξη του 2ου μέρους με τον Κωνσταντέλια (48'), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Μουκουντί. Μάλιστα, ο Καμερουνέζος αμυντικός αποβλήθηκε στο 86', λόγω της ανατροπής του Ντεσπότοφ στα όρια της περιοχής του Στρακόσια. Η νίκη αυτή φέρνει τον ΠΑΟΚ στη κορυφή της βαθμολογίας με έναν βαθμό περισσότερο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Μια κορυφή που κάποιος είχε σχεδόν... προβλέψει πως θα έρθει..

Η προσήλωση στο πλάνο και ο νόμος του ποδοσφαίρου

Οι «ασπρόμαυροι» πέρασαν πολλά για να βρεθούν, έστω και αυτή την στιγμή, στην κορυφή. Σε πολλούς έκανε εντύπωση που ο Λουτσέσκου εμφανιζόταν καθησυχαστικός. Μην ξεχνάμε πως μόνο οι προπονητές βλέπουν την δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, καθώς και το που μπορεί να φτάσει η ομάδα. Ο Ρουμάνος δεν παράτησε το πλάνο του. Απλά συνέχισε, μέχρι να δικαιωθεί.

Αυτή την φορά βέβαια, το έβλεπε και η πλειοψηφία των ποδοσφαιρόφιλων. Ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε ευκαιρίες, έκανε άριστο build-up, ακόμη και οι τελικές του δεν μπορούσαν να γίνουν... καλύτερες, αλλά γκολ δεν έμπαινε. Συνήθως ο νόμος του ποδοσφαίρου «τιμωρεί» τις ομάδες που δεν κάνουν γκολ τις ευκαιρίες. Ο «Δικέφαλος» πήρε το μάθημα του, όμως όλοι γνώριζαν πως η γκίνια δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ. Κι έτσι έγινε. Η ομάδα του Λουτσέσκου έδωσε πειστικές απαντήσεις σχετικά με το αν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, με 2/2 στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η πολυτέλεια του Κωσταντέλια και οι αριθμοί που... λένε την αλήθεια

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε απλώς να κερδίσει ένα δύσκολο ματς στην Φιλαδέλφεια. Το έκανε λες και αγωνιζόταν στο δικό του γήπεδο. Κι αν όλα ξεκίνησαν με το γκολ του Μπάμπα στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου (ίσως το χειρότερο σημείο για να δεχθεί γκολ μια ομάδα), τελείωσαν νωρίς με το γκολ του Κωσταντέλια. Λίγοι ποδοσφαιριστές θα έκαναν την προσποίηση που κατάφερε να κάνει στον Στρακόσα.

Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν το παιχνίδι περισσότερο. Πιο κοντά ήταν ο ΠΑΟΚ σε τρίτο γκολ μετά το 50ο λεπτό (όπου το σκορ ήταν ήδη 0-2 υπέρ του), παρά η ΑΕΚ που θα έπρεπε να ψάξει ένα τέρμα νωρίς.

Η υπεροχή φαίνεται και από τους αριθμούς. Οι 100/134 πάσες στο τρίτο του αντιπάλου είναι συγκλονιστικός αριθμός, όπως και το 59% σε κερδισμένες μονομαχίες σε εκτός έδρας ντέρμπι.