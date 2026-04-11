ΠΑΟΚ, Ηρακλής και ΕΠΟ εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Στεφάνου Μπορμπόκη σε ηλικία μόλις 59 χρόνων. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έφυγε απο την ζωή το Μ. Σάββατο (11/4).

Ο Μπορμπόκης έκανε σπουδαία καριέρα σε ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή, ενώ ήταν και 29 φόρες διεθνής με την Εθνική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη μέσω των ανακοινώσεων τους.

Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις:

ΠΑΟΚ: «Άφησε το αποτύπωμά του στον σύλλογο»

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών. Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας. Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ. Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

ΕΠΟ: «Έντονο αποτύπωμα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο»

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη για την απώλειά του σε ηλικία 59 ετών. Ο εκλιπών άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με την Εθνική Ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές και πέτυχε 6 τέρματα, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων στην εξαιρετική πορεία της έως τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988. Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε για 15 συναπτά έτη (1986–2001) σε ομάδες της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα κατά σειρά στους ΠΑΟΚ, Εδεσσαϊκό, Ηρακλή, Άρη και Απόλλωνα Καλαμαριάς».

Ηρακλής: «Τίμησε τη φανέλα»

«Η ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη. Ο Στέφανος τίμησε με σεβασμό και αξιοπρέπεια τη φανέλα του Ηρακλή μας, υπηρετώντας τον Σύλλογο με ήθος και επαγγελματισμό και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι».