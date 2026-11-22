Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και… ξέσπασε επικρατώντας με 4-0 με σόου του αρχηγού του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καλύτερος από την αρχή της αναμέτρησης, βρήκε το γκολ νωρίς με τον Ζίβκοβιτς και ειδικά μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Φαν Έιμα στο 19′ ήλεγχε ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Ο Εντιαγέ έκανε το 2-0 νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ την νίκη «σφράγισε» αυτός που την ξεκίνησε, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος σκόραρε πρώτα με αριστοτεχνικό πλασέ και έπειτα από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Η αναμέτρηση

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε φουριόζος και προηγήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό, όταν μετά από τρομερή μπαλιά του Κένι στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς, ο Ζίβκοβιτς έβαλε το πρώτο του γκολ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του για το 1-0. Ο αρχηγός του δικεφάλου απείλησε ξανά στο 8ο λεπτό με ένα τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε ψηλά άουτ.

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Οι γηπεδούχοι είχαν πολή όρεξη και διάθεση και δεν σταμάτησαν να πολιορκούν τους φιλοξενούμενους. Στο 11ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του αρχηγού και σκόρερ Ζίβκοβιτς, ο Χατζηδιάκος πήρε την μπάλα μετά από επέμβαση του Αναγνωστόπουλου και σούταρε από την μικρή περιοχή, όμως ο Αποστολάκης απομάκρυνε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο όταν ο Φαν Έιμα μάρκαρε με τις τάπες τον Κένι επικίνδυνα και αντίκρησε την κόκκινη κάρτα στο 19′. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την ασφυκτική πίεση έχασε δυο ευκαιρίες με Ούγκρεσιτς (21′) και Εντιαγιέ (23′) στην συνέχεια οι οποίοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν, ενώ στο 24′ μετά από φάση διαρκείας ο Ζαφείρης σούταρε μέσα από την περιοχή όμως νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο.

EUROKINISSI

Η πρώτη φορά που απείλησε η Κηφισιά ήταν στο 28ο λεπτό, όταν ο Πόμπο βρήκε χώρο από τον άξονα και από μακρινή απόσταση έκανε ένα ευθύβολο σουτ το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Τσιφτσή. Μάλιστα στο 43′ οι φιλοξενούμενοι που ισορρόπησαν λίγο το παιχνίδι και έριξαν τον ρυθμό έχασαν τεράστια ευκαιρία, όταν ο Κυριόπουλος πήρε την μπάλα από τον Πόμπο και πλάσαρε τεχνικά έξω από την περιοχή, όμως ο Τσιφτσής εκτινάχθηκε και απέκρουσε σε κόρνερ.

Στην επανάληψη ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε εξίσου δυνατά και στο 52ο λεπτό βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Εντιαγέ. Μετά από αναμπουμπούλα στην περιοχή και τον Αναγνωστόπουλο εξουδετρερωμένο, η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη ο οποίος έστρωσε στον φορ των «ασπρόμαυρων» που δε λάθεψε και την έστειλε στα δίχτυα. Τρία λεπτά μετά ήρθε και το 3-0 και πάλι από τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος πήρε την μπάλα μετά από πίεση ψηλά των συμπαικτών του και με τρομερό πλασέ, όπως ξέρει μόνο αυτός να κάνει, έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ, εκεί που δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας.

EUROKINISSI

Το σόου του Σέρβου ηγέτη συνεχίστηκε και στο 59′ έκανε χατ-τρικ μετά από τρομερή κάθετη πάσα του Σανταμαρία, όμως δυστυχώς για τον ίδιο, το γκολ ακυρώθηκε για θέση οφσάιντ που ήταν ο Γιαννούλης στην αρχή της φάσης. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι το ήθελε πολύ το τρίτο γκολ και στο 70′ κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε φυσικά ο ίδιος την εκτέλεση και ευστόχησε για το 4-0.

EUROKINISSI

Στο 79′ η Κηφισιά έφτασε κοντά στο γκολ της… τιμής, όταν ο Πόμπο, ο οποίος ήταν ο διακριθέντας για τους φιλοξενούμενους, έβγαλε μια μπαλιά στον Θεοδωρίδη που έτρεξε το άδειο γήπεδο όμως στο τετ-α-τετ νικήθηκε από τον Τσιφτσή.

EUROKINISSI

Στην συνέχεια ο δικέφαλος έκανε διαχείριση δυνάμεων, έκανε αλλαγές, η Κηφισιά δεν κυνήγησε κάτι με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη-ξέσπασμα απέναντι στην Κηφισιά η οποία είχε πολλές απουσίες και η κόκκινη κάρτα του Φαν Έιμα νωρίς πριν το εικοσάλεπτο δεν την άφησαν περιθώρια να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι της Τούμπας.