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ΠΑΟΚ: Με τον ηττημένο του Λέφσκι - Καϊράτ στα playoffs του Europa League αν αποκλείσει την Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον επόμενο του αντίπαλο, αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Οι ημερομηνίες και οι έδρες των αγώνων.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Ο ΠΑΟΚ έμαθε ολόκληρο το μονοπάτι του, αν θέλει να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι.

Τα πρώτα ματς για τα playoffs του Europa League έχουν οριστεί για τις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 27 του μήνα.

Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα παίξει στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού.

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