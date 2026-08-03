ΠΑΟΚ: Με τον ηττημένο του Λέφσκι - Καϊράτ στα playoffs του Europa League αν αποκλείσει την Άντερλεχτ
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον επόμενο του αντίπαλο, αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Οι ημερομηνίες και οι έδρες των αγώνων.
Ο ΠΑΟΚ έμαθε ολόκληρο το μονοπάτι του, αν θέλει να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι.
Τα πρώτα ματς για τα playoffs του Europa League έχουν οριστεί για τις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 27 του μήνα.
Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα παίξει στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού.