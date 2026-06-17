ΠΑΟΚ: Με τον νικητή του Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ στον 2ο προκριματικό του Europa League

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ αρχίζει! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε τους πιθανούς του αντιπάλους για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Νιόν.

Η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο των «ασπρόμαυρων» τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ, δύο ομάδες με εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό γύρο είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στις 6 και 13 Αυγούστου, ενώ τα playoffs θα διεξαχθούν στις 20 και 27 Αυγούστου.



Σε περίπτωση αποκλεισμού από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, οι «ασπρόμαυροι» θα μεταφερθούν στον τρίτο προκριματικό του Conference League, ενώ αν αποκλειστούν στον τρίτο γύρο του Europa, θα βρεθούν στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία τον Σεπτέμβριο, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τουλάχιστον δύο προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι.