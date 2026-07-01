ΠΑΟΚ - Μπέβερεν 4-1: Πρώτο νικηφόρο τεστ στην εποχή Λίσι με ορεξάτο Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ ζει πλέον στην εποχή Αλέσιο Λίσι και το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) έδωσε το πρώτο φιλικό της σεζόν απέναντι στην Μπέβερεν.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 4-1 των Βέλγων και ο Ιταλός τεχνικός που χρησιμοποίησε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές είδε μια πρώτη αγωνιστική εικόνα.

Η πρώτη ενδεκάδα στην εποχή Λίσι αποτελούταν από τους: Τσιφτσή, Κένι, Μπαταούλα, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλια, Μπέρδο και Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος από τα πρώτα λεπτά και απείλησε μόλις στο 7' με δυνατό σουτ του Καμαρά που απέκρουσε ο τερματοφύλακας, όπως έκανε και μερικά λεπτά μετά σε κεφαλιά του Μπαταούλα. Στην δεύτερη συνεχόμενη εκτέλεση κόρνερ από τον Κωνσταντέλια, πήρε και πάλι την κεφαλιά ο αμυντικός του ΠΑΟΚ που σέρβιρε στον Μύθου που έκανε το 1-0 με κεφαλιά.

Στο πρώτο ημίχρονο ο δικέφαλος είχε τους Κωνσταντέλια και Καμαρά σε πολύ καλή μέρα, με πολλή ενέργεια και κυριαρχούσε. Η πρώτη φάση για τους Βέλγους ήρθε στο 28' με ένα πλασέ του Βαρέ να περνάει άουτ.Στο 40' η νεοφώτιστη ομάδα ισοφάρισε με πλασέ του Σαγιάλα στο πλαϊνό δίχτυ και τέσσερα λεπτά μετά παραλίγο να γυρίσουν το παιχνίδι όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε το σουτ του Μαβέτε.

Στο δεύτερο μέρος οι «ασπρόμαυροι» παρατάχθηκαν με τους: Γκουγκεσασβίλι, Γκόμεζ, Θυμιάνη, Κωττά, Λύρατζη, Σαρρή, Ζαφείρη, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Ντούνγκα, Τσάλοφ.

Μόλις στο 47' ο Ζαφείρης έδειξε τις διαθέσεις του καθώς απέιλησε με δυνατό σουτ που πέρασε έξω. Στο 53' ο διεθνής μέσος πίεσε και ανάγκασε σε λάθος τον Ντέμαν, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και έβαλε τον ΠΑΟΚ ξανά μπροστά στο σκόρ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ξεκίνησε πολύ δυναμικά την χρονιά με πολλή ενέργεια και το έδειξε και στο 62' όταν πάλι έκλεψε ψηλά, βγήκε τετ α τετ και με ωραίο πλασέ με το αριστερό μέσα από την περιοχή έκανε το 3-1. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρήκε και τέταρτο γκολ με τον Πέλκα να δέχεται την πάσα του Ζαφείρη και να σκοράρει με σκαφτό για το 4-1 και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις νέα σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο.