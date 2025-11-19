ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ 88-87: Αδιανόητη νίκη στo τελευταίo δευτερόλεπτo και πρωτιά στον όμιλο

Σε ένα παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε (88-87) τη γερμανική Μπράουνσβαϊγκ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του FIBA Europe Cup και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ως πρώτος του Group F.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, ο «δικέφαλος του βορρά» πλήρωσε τα λάθη του δεύτερου ημιχρόνου και οι Γερμανοί βρέθηκαν μπροστά στο σκορ μισό δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα. Εκεί, μία απίστευτη φάση οδήγησε τον Μπεν Μουρ στις βολές. Ο σέντερ του ΠΑΟΚ ευστόχησε και στις δύο, με τον «δικέφαλο» να φτάνει στην τελική επικράτηση με σκορ 88-87 σε σχεδόν... νεκρό χρόνο.

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς οι Μέλβιν (26π., 2 ρ., 3α.) και Μουρ (19π., 7 ρ.). Για την Μπράουσβαϊγκ διακρίθηκαν οι Ομπιέσιε (27π., 2 ρ., 5α.), Σέρφιλντ (17π., 4 ρ., 3α.) και ΕνΓκεσάν (13π., 9ρ., 2α.)

«Εκρηκτικό» ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ - 30 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και προηγήθηκε με καλάθι του Μουρ. Οι Γερμανοί απάντησαν με πέντε γρήγορους πόντους και ο Μέλβιν μείωσε γρήγορα σε 4-5 (7:59). Ο Ομπιέσιε διαμόρφωσε με δύσκολο τρίποντο το 4-8 και οι «ασπρόμαυροι» μετά από γκολ-φάουλ του Μουρ έριξαν τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της, πριν πάρουν κεφάλι στο σκορ με τρίποντο του Μέλβιν (10-8, 6:43).

Ο «δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε δυναμικά και με πρωταγωνιστές τους Μέλβιν και Μουρ (αμφότεροι από 7 πόντους στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα) προηγήθηκε με 16-10 (5:13). Έπειτα από ωραίο κλέψιμο του Τζάκσον, ο Μέλβιν ολοκλήρωσε την προσπάθεια και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 18-10. Δύο γρήγορα καλάθια με τον Εζάια και τον Ενζάια διαμόρφωσαν το 18-14 (3:50), μειώνοντας για τους φιλοξενούμενους. Ο Μέλβιν εξακολούθησε να συνδέεται με το καλάθι και με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 7 πόντους, λίγο πριν ο Μάρβιν Τζόουνς γράψει με τρομερό κάρφωμα το 23-14 για τους Θεσσαλονικείς (2:51).

Ο Ζάρας με τρίποντο και ο Ομπιέσιε με δίποντο ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 28-21 (0:24), με το τελικό 30-23 της πρώτης περιόδου να διαμορφώνεται έπειτα από εύστοχες βολές του Κόνιαρη και δίποντο του ΕνΓκεσάν.

Διατήρησε το προβάδισμα με «ατσάλινη» άμυνα

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με λανθασμένες επιθετικές επιλογές εκατέρωθεν. Το πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο σκόραρε ο Σέρφιλντ με σουτ από μέση απόσταση, λίγο πριν ο Σλαβτσάκης επαναφέρει τη διαφορά στους 7 πόντους (32-25, 8:44). Ο ΠΑΟΚ με τρεις ευστοχές βολές από Τζάκσον και Μπράουν ανέβασε τη διαφορά στους 10 (35-25, 7:54).

Ο Περσίδης απάντησε στο δίποντο του ΕνΓκεσάν, όμως ο Ομπιέσιε μείωσε για τους Γερμανούς σε 37-29 (6:25). Το κάρφωμα του Ομπιέσε και το δίποντο του Φλάνιγκαν, έπειτα από λάθος του Περσίδη διαμόρφωσαν το 39-33 (5:14 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου). Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες του μεγάλη προσοχή στα ριμπάουντ, επανέκτησε μέρος της διαφοράς με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Μέλβιν, αρχικά με ωραίο σουτ στη λήξη της επίθεσης και στη συνέχεια με λέι-απ στον αιφνιδιασμό (43-33, 3:58).

Η διαφορά, μάλιστα έφτασε και στους 13 πόντους, μετά από τρεις πόντους του Μουρ (46-33, 2:44). Οι παίκτες του «δικεφάλου» συνδέονταν ασταμάτητα με το καλάθι και η «σιδερένια» άμυνα των γηπεδούχων οδηγούσε την Μπράουνσβαϊγκ στο ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Σέρφιλντ απάντησε με σουτ από τα 9 μέτρα στο τρίποντο του Ντίμτσα και ο Σρέντερ με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 50-41, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τη διαφορά στους 9.

Καλύτερη η Μπράουντσβαϊγκ στο τρίτο δεκάλεπτο

Ο ΠΑΟΚ έπειτα από ωραία συνεργασία του Μπράουν με τον Μουρ απάντησε στο δίποντο του Χόλογουεϊ (52-43, 8:45). Ο πρωταγωνιστής των Γερμανών, ΕνΓκεσάν μείωσε στους 7 και ο Μέλβιν με δίποντο κάτω από το καλάθι διαμόρφωσε το 54-45 (8:01). Ο Ζίλκα με ωραίο σουτ από την κορυφή έγραψε το 54-48 (7:21), όμως ο ΠΑΟΚ μετά από 2/2 βολές του Μπράουν, αλλά και εύστοχο τρίποντο του Ντίμτσα επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (59-48, 5:21).

Οι Γερμανοί προσπάθησαν να πιέσουν στην άμυνα, κέρδισαν πολλά επιθετικά ριμπάουντ και με εύστοχα δίποντα των Ομπιέσιε και Χόλεϊ μείωσαν στους 9 (61-52, 3:17). Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε λίγα δευετρόλεπτα αργότερα το 61-54 (2:54). Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να ανταπεξέλθει στις προσαρμογές των παικτών της Μπράουντσβαϊγκ. Τον «γόρδιο δεσμό» για τους γηπεδούχους έλυσε ο Τζόουνς ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 63-54 (2:01).

Το άστοχο σουτ του Τζάκσον διαδέχθηκε το λάθος του Κόνιαρη στην επίθεση. Έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Σρέντερ, ο Τζάκσον αστόχησε ξανά και η τρίτη περίοδος έφτασε στο τέλος της με το σκορ στο 63-58.

«Θρίλερ» στην τέταρτη περίοδο

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με εντυπωσιακό ρυθμό. Αρχικά, ο Ομπιέσιε σκόραρε για το 63-61 (9:38), ο Ντίμτσα απάντησε με εύστοχο τρίποντο (9:21), όμως ο Ομπιέσιε δήλωσε και πάλι «παρών» σκοράροντας έξω από τα 6.75 (66-64, 8:51).

Τις δύο εύστοχες βολές του Κόνιαρη διαδέχθηκε το δίποντο του ΕνΓκεσάν και στην επόμενη φάση ο Μπράουν ανέβασε τη διαφορά στους 5 με σημαντικό τρίποντο για τον ΠΑΟΚ (71-66, 7:59). Η Μπράουντσβαϊγκ με δύο δίποντα από Φλάνιγκαν και Σέρφιλντ μείωσε στο δίποντο (72-70, 6:55).

Τα επιθετικά λάθη για τον «δικέφαλο του βορρά» συνεχίστηκαν. Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί σωστά στην ασφυκτική άμυνα των Γερμανών και παρά το εξαιρετικό της ξεκίνημα, δεν κατάφερε να διατηρήσει τον επιθετικό της ρυθμό. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο λέι- απ του Μέλβιν με 4 συνεχόμενους πόντους από Ομπιέσιε και Σέρφιλντ, ισοφαρίζοντας (74-74, 5:38).

Ο Σέρφιλντ, μάλιστα, έδωσε το προβάδισμα στη Μπράουντσβαϊγκ βρίσκοντας στόχο από τα 6 και 75 για το 74-77 (4:56). Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 19 πόντους στα πέντε πρώτα λεπτά του πρώτου μέρους και ο προπονητής της ομάδας ζήτησε από τους παίκτες του προσήλωση στην άμυνα. Έπειτα από τρεις εύστοχες βολές του Τζάκσον και δίποντο του Ενζάια ο δείκτης του σκορ ανέβηκε στο 77-79 (3:27).

Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ (80-79, 3:07). Η διαφορά παρέμεινε στην ελάχιστη τιμή της μέχρι την ισοφάριση του Τζάκσον με 1/2 βολές, έπειτα από δίποντο του Ενζάια (81-81, 2:35).

Οι Γερμανοί πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ με τρίποντο «μαχαιριά» του Ομπιέσιε για το 81-84 (2:13). Έπειτα από άστοχα σουτ και λανθασμένες επιθετικές επιλογές εκατέρωθεν, ο Τζάκσον μείωσε για τους Θεσσαλονικείς σε 83-84 (0:59).

Τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα

Έπειτα από άστοχη προσπάθεια του Ενζάια, οι φιλοξενούμενοι πήραν ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουντ με τον ΕνΓκεσάν, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Ο Ολλανδός έχασε την πρώτη βολή, σκόραρε τη δεύτερη και διαμόρφωσε το 83-85 (0:38).

14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού, ο Μπράουν προσπάθησε να σουτάρει για τρεις, αστόχησε, όμως οι διαιτητές υπέδειξαν φάουλ. Ο Μπράουν ευστόχησε και στις 3, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του «δικεφάλου» (86-85, 0:14).

Από εκεί, το παιχνίδι έγινε... ροντέο. Οι Γερμανοί με εύστοχο δίποντο του Ομπιέσιε μισό δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, έφτασαν ένα βήμα από το μεγάλο «διπλό», προηγούμενοι με 86-87. Όμως, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Έπειτα από υποδειγματική επίθεση διάρκειας... μισού δευτερολέπτου, ο Μουρ επιχείρησε να αφήσει τη μπάλα στο καλάθι. Η προσπάθεια του ήταν άστοχη, όμως οι διαιτητές του αγώνα καταλόγισαν φάουλ. Σε σχεδόν... νεκρό χρόνο, ο Αμερικάνος σέντερ ευστόχησε και στις δύο βολές, χαρίζοντας στον «δικέφαλο» το εισιτήριο για τους 16 καλύτερους του FIBA Europe Cup εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο της ομάδας.

Επόμενο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ η εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου (22/11, 16:00) κόντρα στον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η Μπράουντσβαϊγκ αντιμετωπίζει στο γήπεδό της τη Βόννη (22/11, 21:00) για το πρωτάθλημα Γερμανίας

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87