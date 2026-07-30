ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου 2-0: Ο «μάγος» του, το πήρε πάνω του και τον έστειλε στην επόμενη φάση

Ένα ακόμη «One Κωνσταντέλιας... show» παρακολουθήσαμε στη Τούμπα, αφού ο 23χρονος σταρ, βρήκε δύο πανέμορφα γκολ(45+1' ,48') και παρότι η Ντιναμό Ζάγκρεμπ είχε τις ευκαιρίες της στο παιχνίδι και δύο... δοκάρια, ο «Δικέφαλος» του Βορρά έφερε τον ρυθμό στα μέτρα του και έφυγε για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πλάνο της κροατικής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, είναι αλήθεια πως «κλείδωσε» το κάθετο και γρήγορο παιχνίδι εκείνης του Λίσι, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ο «Δικέφαλος» του Βορρά, δε θα έβρισκε τη λύση με ποιον άλλον, από τον Γιάννη Κωνσταντέλια(45+1), ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Γκόμεζ από αριστερά και ο «μάγος» με ένα πανέμοφορφο τελείωμα με το δεξί εκτός περιοχής την έστειλε στα δίχτυα.

Eurokinissi

Έτσι οι γηπεδούχοι πήγαν με το προβάδισμα του ενός γκολ στα αποδυτήρια.

Όμως το ένα=κανένα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος στο 48΄, με την εκκίνηση του ημιχρόνου, έκανε παρέλαση, παίρνοντας τρεις ποδοσφαιριστές και με σουτ στη δεξιά γωνία έκανε το 2-0.

🚨 Giannis Konstantelias with brace



🇬🇷 PAOK 2-0 Dynamo Kyiv 🇺🇦



pic.twitter.com/sfgzt7syRh — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 30, 2026

Μέχρι το 65' και όπως ήταν λογικό, η ομάδα από την Ουκρανία ανέβηκε αρκετά στο γήπεδο και βρήκε κάποιες ευκαιρίες, όχι όμως αρκετές για να ξαναμπεί στην αναμέτρηση. Στο 71' το σουτ του Μπάρζκο «τράνταξε» το δοκάρι και ήταν το δεύτερο μετά και εκείνο στο 62'.

Τα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι ήταν «τυπικής διαδικασίας», αφού το μόνο που κυλούσε ήταν ο χρόνος υπέρ της ομάδας του Λίσι, που πήρε τη πρόκριση με συνολικό σκορ, 5-2.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

Η ενδεκάδα της Ντιναμό Κιέβου: Σούρκις, Σιτς, Μιχάβκο, Κεντζιόρα, Τιαρέ, Μπράζκο, Λόνβικ, Μπουγιάλσκι, Ρεντούσκο,Βολόσιν, Πονομαρένκο.

Τελικό σκορ: 2-0