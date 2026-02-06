ΠΑΟΚ: Ο Χόρχε Σάντσες κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του Δικέφαλου

Μία κίνηση υψηλού συμβολισμού πραγματοποίησε ο Χόρχε Σάντσες το πρωί της Παρασκευής (6/2), λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ από την Κρουζ Αζούλ.

Ο Μεξικανός αμυντικός επισκέφθηκε το μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του συλλόγου έξω από τη Θύρα 1 της Τούμπας, όπου κατέθεσε λουλούδια στη μνήμη των επτά θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Ο 28χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Μεξικού έναντι 2,5 εκατ. ευρώ έως το καλοκαίρι του 2029, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει με το «καλημέρα» πως σέβεται και γνωρίζει την ιστορία του συλλόγου. Ο Σάντσες, που επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό «35», με την παρουσία του στο σημείο απέδωσε τον σεβασμό του προς την οικογένεια του «Δικεφάλου» και των θυμάτων της τραγωδίας, κερδίζοντας από νωρίς τις εντυπώσεις για το ήθος του εκτός γηπέδων.

Eurokinissi

Eurokinissi