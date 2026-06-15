ΠΑΟΚ: Ο Νικ Καλάθης έφτασε Θεσσαλονίκη- Η επίσημη δημοσίευση του «Δικέφαλου του Βορρά»

Ο Νικ Καλάθης έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της θητείας του στην Παρτίζαν και τους χαμένους τελικούς της ABA League, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας γκαρντ θα ανήκει στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκέρι και θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ομάδας, από το πάνω «ράφι». Οι Θεσσαλονικείς δε κρατήθηκαν και ανέβασαν τον παίκτη με λεζάντα «The time has come».

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ