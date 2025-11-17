ΠΑΟΚ: Ο πρώτος έλεγχος των 8+1 καλοκαιρινών μεταγραφών του Δικέφαλου

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο το καλοκαίρι, επένδυσε, ρίσκαρε, γέμισε το ρόστερ και ανανέωσε καίριες θέσεις με στόχο να παραμείνει πρωταγωνιστής σε Ελλάδα και Ευρώπη σε μια χρονιά ορόσημο:στα 100 χρόνια του συλλόγου. Με οκτώ μεταγραφές και μια ακόμη που… έρχεται και το πρώτο μισό της σεζόν να ολοκληρώνεται, ήρθε η ώρα για την πρώτη αξιολόγηση. Ποιοι δικαίωσαν τις προσδοκίες, ποιοι παλεύουν ακόμη με τον χρόνο και την προσαρμογή, και ποιοι έχουν αφήσει ερωτηματικά;

Αλεσάντρο Βολιάκο - Χαμηλά στην ιεραρχία

Ο Ιταλός στόπερ ήρθε στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Τζένοα, ως μια ποιοτική και αριθμητική λύση στα μετόπισθεν του Δικεφάλου. Ουσιαστικά, κάλυψε το κενό που άφησε ο Βιετέσκα, καθώς ο δανεισμός του από την Κάλιαρι δεν ανανεώθηκε. Ο 27χρονος αμυντικός μάλιστα προερχόταν από μια γεμάτη σεζόν στην Serie A με συνολικά 24 συμμετοχές (με Πάρμα και Τζένοα από τον Ιανουάριο). Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου. Βρίσκεται πίσω στην ιεραρχία των στόπερ, μετρώντας μόλις 4 εμφανίσεις (2 Europa League, 1 Super League, 1 Κύπελλο). Δύσκολα θα μπορέσει να μπει στο βασικό ροτέισον και να «χωθεί» στην τριάδα Μιχαηλίδη, Κετζιόρα και Λόβρεν δείχνει να έχει εδραιωθεί. Στα γραφεία της Μικράς Ασίας γίνονται σκέψεις για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προβληματισμό στη συγκεκριμένη θέση.

Τζόντζο Κένι - Ποιοτικός, βασικός αλλά όχι... Ότο

Ο Άγγλος ήρθε για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Γιόνι Ότο, καθώς ο Ισπανός παρότι μπορούσε να ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο με τους Θεσσαλονικείς ζήτησε να αποχωρήσει για προσωπικούς-οικογενειακούς λόγους, επιστρέφοντας στην πατρίδα του για λογαριασμό της Αλαβές. Ο 28χρονος δεξιός μπακ αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Β’ Γερμανίας και την Χέρτα Βερολίνου, «κουβαλώντας» στις πλάτες του 69 συμμετοχές από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Πρεμιερ Λιγκ και με μια ιστορική ομάδα όπως η Έβερτον. Με τον Δικέφαλο μετράει ήδη 15 συμμετοχές και 2 ασίστ, έχοντας πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του. Έχει πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις, αλλά και μεσοδιαστήματα με κενά. Πρόκειται σε γενικές γραμμές για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που όμως δεν έχει καλύψει πλήρως το κενό του Γιόνι Ότο, καθώς υστερεί σε σχέση με τον προκάτοχό του στη δημιουργία επιθέσεων από την αμυντική γραμμή και στη διαχείριση της πίεσης.

Σουαλιχού Μεϊτέ - Ο απόλυτος ηγέτης του κέντρου

Η ιστορία με τον Γάλλο και τον Παναθηναϊκό είναι πάνω- κάτω γνωστή. Οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει σε όλα με τον ατζέντη του και την Μπενφίκα, όμως μετά από ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον παίκτη και τον Λουτσέσκου και κατόπιν αίτημα του Ρουμάνου στην διοίκηση, ο Μειτέ ντύθηκε ξανά στα ασπρόμαυρα. Μετά τη λήξη του εξάμηνου δανεισμού, ο Δικέφαλος πλήρωσε τη ρήτρα του στους «αετούς της Λισαβόνας» το καλοκαίρι και τον έφερε μόνιμα στην Θεσσαλονίκη για τον επόμενο 1+1 χρόνο. Ο υψηλόσωμος κεντρικός χαφ έχει δικαιώσει και με το παραπάνω τον προπονητή του, είναι πρώτος σε συμμετοχές τη φετινή σεζόν και δεν έχει χάσει κυριολεκτικά παιχνίδι. Οι επιδόσεις του σε μονομαχίες, κερδισμένες κατοχές είναι αξιοζήλευτες και ο ΠΑΟΚ του οφείλει πολλά για την πορεία του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αλεσάντρο Μπιάνκο - Η ευχάριστη έκπληξη

Ο 23χρονος Ιταλός ήρθε και αυτός ως δανεικός από την Ιταλία και τη Φιορεντίνα, μετά από μια γεμάτη σεζόν στην Μόντσα με συνολικά 34 συμμετοχές. Ο Μπιάνκο αποκτήθηκε, όπως και ο συμπατριώτης του Βολιάκο, για να καλύψει αριθμητικά τη μεσαία γραμμή ως μια αξιόπιστη λύση πίσω από τους Μεϊτέ, Οζντόεφ και Καμαρά. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ήθελε έναν παίκτη με διαφορετικά στοιχεία, όπως ένταση, σκληράδα και ταχύτητα. Ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, αν και στην αρχή της σεζόν δυσκολεύτηκε να βρει τα πατήματά του, έχει ξεχωρίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σημείο καμπής θεωρείται το παιχνίδι με τη Λιλ, όπου κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Καμαρά. Έκτοτε, ο Ιταλός έχει κλέψει τις εντυπώσεις, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του. Μάλιστα, σε 7 εμφανίσεις έχει προλάβει να πετύχει και 2 γκολ (με Πανσεραϊκό και Γιουνγκ Μπόις), καλύπτοντας επάξια το κενό του Καμαρά. Ήδη υπάρχουν σκέψεις πρόωρης αγοράς, αν και είναι ακόμη νωρίς για οριστικές αποφάσεις.

Λούκα Ιβανούσετς - Το ταλέντο υπάρχει αλλά...

Ο Κροάτης ήρθε με μεγάλες περγαμηνές ως δανεικός από τη Φέγενοορντ, προκειμένου να δώσει ανάσες στον 37άρη πλέον Τάισον και να αποτελέσει το βασικό αριστερό εξτρέμ. Η αλήθεια είναι πως ο 26χρονος μεσοεπιθετικός μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες, έχοντας ξεκινήσει βασικός μόλις σε 6 από τα 16 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, με απολογισμό 1 γκολ και 1 ασίστ. Αν και το υπέροχο γκολ με τη Λάρισα του έδωσε αυτοπεποίθηση, φαίνεται ότι διανύει ακόμη χρόνο προσαρμογής. Ωστόσο, λόγω της εμφανής ποιότητάς του, θα ήταν ακόμη λίγο νωρίς για να κριθεί.

Γιώργος Γιακουμάκης - Ένα επίπεδο πάνω

Κεφάλαιο φορ, το χρόνια πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Κρητικός ίσως ήταν και είναι η πιο κομβική μέχρι στιγμής μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά. Μετά από μια τετραετία εκτός συνόρων, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, επέστρεψε προκειμένου να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην επίθεση, καθώς η προσφορά του Τσάλοφ ήταν σχεδόν μηδαμινή. Ο Γιακουμάκης όχι μόνο ξεκίνησε με το καλημέρα βασικός αλλά μετράει ήδη 5 γκολ σε 15 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι μόνο τα γκολ, αλλά η γενικότερη παρουσία του καθώς κάνει αυτά ακριβώς που του ζητάει ο προπονητής του, πίεση, σωστή συνεργασία με την υπόλοιπή ομάδα, ένταση και κερδισμένες μονομαχίες. Ο Γιακουμάκης θεωρείται αυτή την στιγμή λίρα εκατό έχοντας ικανοποιήσει του πάντες με την εικόνα του αλλά κυρίως τον προπονητή του.

Γκεργκ Τέιλορ - Στη σκιά του Μπάμπα

Ο Σκωτσέζος μετά από μια εξαετία στην Σέλτικ με 216 συμμετοχές αποφάσισε να βγει για πρώτη φορά εκτός συνόρων. Ο 28χρονος μπακ ήρθε για να δημιουργήσει ένα δυνατό δίδυμο στην αριστερή πλευρά του δικεφάλου μαζί με τον Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος την περασμένη σεζόν δεν έχασε λεπτό, αφού δεν υπήρχε αξιόλογη λύση από πίσω του. Όπως είναι λογικό ο Τέιλορ χρειάζεται ακόμα χρόνο για δείξει το 100% των δυνατοτήτων, όμως ανεβάζει σταδιακά την απόδοση του και δείχνει ότι πλέον υπάρχει μια αρκετά ποιοτική λύση, με τον ΠΑΟΚ να είναι καλυμμένος από αυτήν την πλευρά, αριθμητικά και ποιοτικά.

Λούκα Γκουγκεσασβίλι - Από βασικός στις Σέρρες στο περιθώριο

Τελευταίος στην αξιολόγηση, η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας, μετά από μια σεζόν-καριέρας με τον Πανσεραϊκό, ανταμείφθηκε με τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος ήρθε με σκοπό να αποτελέσει τον Νο. 2 στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων πίσω από τον Γίρι Παβλένκα, αλλά εν τέλει βρίσκεται μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Έχει καταγράψει μόλις μία συμμετοχή, και μάλιστα στη βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδος. Έκτοτε έχει «εξαφανιστεί», καθώς Τσιφτής και Παβλένκα πλέον εναλλάσσονται στην εστία.

Η μεταγραφή που… έρχεται

Μπορεί να μην τον έχουμε δει να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα αλλά ο Χρήστος Ζαφείρης ανήκει πλέον στον ΠΑΟΚ, και τον επόμενο μήνα έλεω και της διακοπής στην Τσεχία θα έρθει στη Θεσσαλονίκη προκείμενου να ξεκινήσει προπονήσεις με τον «δικέφαλου το βορρά». Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι ένας χαφ που μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, έχει την ικανότητα να αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια ως αμυντικός μέσος (6άρι), κεντρικός μέσος (8άρι), αλλά και μεσοεπιθετικός (10άρι). Διαθέτει ταχύτητα, δύναμη, πείσμα στα μαρκαρίσματα και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και καλή σχέση με την αντίπαλη εστία, στοιχεία που του επιτρέπουν να βρίσκεται παντού στη μεσαία γραμμή. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που οδήγησαν την οικογένεια Σαββίδη να βάλει «βαθιά» το χέρι στην τσέπη και να δώσει 12 εκατομμύρια ευρώ (10+2 μπόνους) σε μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.