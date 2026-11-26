Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να έχει ένα νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην επόμενη «χρυσή» μέρα της ομάδας υπό την ιδιοκτησία του Τέλη Μυστακίδη.

Σε αυτό αναμένεται να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα της ομάδας και μετά από την πρώτη «γεύση» που πήρε ο κόσμος με μερικές φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα video από το PAOK Training Center με τον Μπριν Ταϊρί σε ρόλο… ξεναγού. Ο Αμερικανός γκαρντ περιηγήθηκε στους χώρους των εγκαταστάσεων και οι αντιδράσεις του κατά την διάρκεια της βόλτας του αποτυπώνουν το πόσο καλή δουλειά έχει γίνει.