ΠΑΟΚ - Περιστέρι 101-77: Απόλυτη κυριαρχία και νίκη... μισή πρόκριση στους «4» του FIBA Europe Cup

Ο καταιγιστικός ΠΑΟΚ έπαιξε εντυπωσιακή άμυνα, ήταν συνεπής στο σκοράρισμα και με MVP τον Ταϊρί κέρδισε δίκαια (101-77) το Περιστέρι στο «PAOK Sports Arena» για τον πρώτο αγώνα των διπλών προημιτελικών του FIBA Europe Cup.

Ο «Δικέφαλος» χάρισε θέαμα και... ζέστανε τις μηχανές ενόψει του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εναντίον του Άρη για τη Stoiximan GBL το Σάββατο (14/03, 18:15), φτάνοντας χωρίς δυσκολία τους 100 πόντους.

Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στις καλές εμφανίσεις, ξεκίνησαν το παιχνίδι αποφασισμένοι, άντλησαν δύναμη από τον κόσμο, που έσπευσε να υποστηρίξει την προσπάθεια των αθλητών της ομάδας, κυριάρχησαν πλήρως και δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν στο σκορ, χτίζοντας διψήφια διαφορά από νωρίς.

Παρουσία του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και υπό το... άγρυπνο βλέμμα του αρχηγού της ομάδας ποδοσφαίρου, Τάισον, του Γιάννη Κωνσταντέλια, του Χρήστου Ζαφείρη και του πολυπρόσωπου επιτελείου που εκπροσώπησε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι», οι «ασπρόμαυροι» έπνιξαν τον αντίπαλο και με όπλο τον πλουραλισμό στην επίθεση, αλλά και την αμυντική συνοχή έβαλαν τις βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που πέρυσι είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό.

Κορυφαίος για τους «ασπρόμαυρους» ο Ταϊρί με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Μέλβιν με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για το Περιστέρι ξεχώρισε ο Βαν Τούμπεργκεν, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Με σιδερένια άμυνα και Ταϊρί από... άλλο πλανήτη

Το Περιστέρι ξεκίνησε εντυπωσιακά, με τον Βαν Τούμπεργκεν να καρφώνει (9:57) στο ελεύθερο γήπεδο. Ο Ταϊρί απάντησε με τρίποντο και με 3/3 σουτ διαμόρφωσε το 7-9. Το τρίποντο του Μπέβερλι και το κάρφωμα του Μέλβιν έδωσαν το προβάδισμα (13-11) στον ΠΑΟΚ, που με καλάθι και φάουλ του Περσίδη (5:27) άνοιξε τη διαφορά στο +5 (16-11).

Ο «καυτός» Ταϊρί ευστόχησε από τα 6,75μ. (5:11) και έδωσε στους «ασπρόμαυρους» αέρα 8 πόντων (19-11). «Κλειδί» για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν η ένταση στην άμυνα, που οδήγησε το Περιστέρι σε διαδοχικά λάθη αλλά και η εκπληκτική παρουσία του Ταϊρί που με 2/2 τρίποντα σκόραρε συνολικά 10 πόντους στα πρώτα 5 λεπτά, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο 8-0 επί μέρους σκορ υπέρ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Κάριους βρήκε στόχο από τις 45 μοίρες και μείωσε στους 6 πόντους (19-14, 3:49). Ακολούθησαν εκατέρωθεν λάθη και συνεχόμενες ανεπιτυχείς επιθετικές προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς σκορ για 100 δευτερόλεπτα, όμως οι εύστοχες βολές του Χουγκάζ και του Μουρ επανέφεραν τη διαφορά στους 7 πόντους (25-18).

Συνεπής στην επίθεση

Ο Ταϊρί ευστόχησε σε δίποντο και ο Άλεν ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 29-18 (7:48). Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα συνεχόμενα λάθη του Περιστερίου, έχτισαν διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι και με δύσκολο σουτ μέσης απόστασης από τον Άλεν στη λήξη του χρόνου έφτασαν στο +13 (31-18, 6:50).

Ο Μπέβερλι έδωσε συνέχεια στο σερί του «Δικέφαλου», όμως ο Καρντένας μείωσε εκ νέου στους 13, λίγο πριν ο Μουρ ανεβάσει τη διαφορά ξανά στους 15 πόντους (35-20, 5:50). Ακολούθησαν φάουλ και βολές εκατέρωθεν. Ο MVP των «ασπρόμαυρων» στο πρώτο ημίχρονο, Ταϊρί σκόραρε τέσσερις συνεχόμενους πόντους, διαμόρφωσε το 39-25 (3:41) και έφτασε τους 16 πόντους.

Ο Ντίμσα έγραψε το 42-27 (3:03) και ο Καρντένας μείωσε στους 11 (42-31) με εύστοχο σουτ από τα 6,75μ. (2:24). Ο ίδιος παίκτης κέρδισε την κατοχή και στη συνέχεια της φάσης, ο Νίκολς συνδέθηκε με το καλάθι από τη γραμμή του τριπόντου, γράφοντας το 42-34 (1:50).

Το κάρφωμα του Ομορούγι επανέφερε τη διαφορά στους 10 πόντους (44-34, 1:36). Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 48-36 με εντυπωσιακό φόλοου (1:02). Ο Κλίβελαντ Μέλβιν με εύστοχο σουτ τριών πόντων, ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 51-36, το οποίο παρέμεινε μέχρι τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου.

Με το πόδι στο γκάζι και στο τρίτο δεκάλεπτο

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με... καταιγισμό από τρίποντα. Αρχικά ο Καρντένας σκόραρε γρήγορα για το 51-39 (9:35), μειώνοντας τη διαφορά στους 12 πόντους και στη συνέχεια ο συμπαίκτης του, Παπαδάκης μείωσε στους 10, γράφοντας από τα 6,75μ. το 52-42, λιγό πριν ο Ντίμσα ευστοχήσει για τρεις, διαμορφώνοντας το 55-42 (8:23).

Η «πιρουέτα» του Ταϊρί, οι βολές (2/3) του Χουγκάζ και οι εύστοχες προσπάθειες (2/4) του Μουρ από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» ανέβασαν τη διαφορά στο +19 (61-42, 7:05). Ο Παπαδάκης συνδέθηκε με το καλάθι από τα 6,75μ. μειώνοντας σε 61-45 (6:37).

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στα ριμπάουντ και μετά από πάσα του Άλεν στον Μουρ, που σκόραρε στον αιφνιδιασμό, αύξησε τη διαφορά στο +20 (65-45, 5:23). Ο Άλεν διαμόρφωσε το 67-45 (4:50) έπειτα από εντυπωσιακή αμυντική προσπάθεια και το κάρφωμα του Χουγκάζ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 69-45 (4:24).

Ο Καρντένας ευστόχησε από τα 6,75μ. για το 73-52 (1:48) και με 2/2 βολές μείωσε εκ νέου στους 19 (73-54). Ο Μουρ σκόραρε στον αιφνιδιασμό και ο Μέλβιν, μετά από ασίστ του Μπέβερλι ευστόχησε για τρεις, διαμορφώνοντας το 78-54 (0:44). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 80-56, έπειτα από προσπάθεια του Μουράτου.

Διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα με θεαματικό τρόπο

Ο Ταϊρί απάντησε στην προσπάθεια του Περιστερίου να ρίξει τη διαφορά και διαμόρφωσε το 83-58 με σουτ από τα 6,75. (9:01), λίγο πριν δώσει την ασίστ στον Άλεν, που έγραψε το 85-58 (8:24). Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αμύνεται με ένταση, ο Μπέβερλι έκλεψε τη μπάλα και ο Μουρ, μετά από θεαματική ενέργεια και τελική πάσα του Μέλβιν, σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 87-58 (8:22).

Οι παίκτες του «Δικεφάλου» χάρισαν στο κοινό της ομάδας ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στη διατήρηση του αποτελέσματος.

Το Περιστέρι μείωσε (94-71) μετά από εύστοχα τρίποντα του Βαν Τούμπεργκεν, χωρίς όμως να κατορθώσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, αφού ο Μέλβιν απάντησε διαδοχικά στις προσπάθειες του Αμερικανού γκαρντ, βρίσκοντας στόχο σε συνεχόμενα σουτ από τα 6,75μ. (97-71, 1:55).

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 100 πόντους, μετά από ανάποδο λέι απ του Άλεν για το 101-74 (0:38) και ο Νίκολς μείωσε για το Περιστέρι στους 24, διαμορφώνοντας με εύστοχο σουτ τριών πόντων το 101-77 (0:04), το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77