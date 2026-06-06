ΠΑΟΚ: Πόστο στη διοίκηση σε Λέο Μάτος- Η αναβάθμιση της θέσης του Βιεϊρίνια

Ανακατατάξεις στην οργανωτική δομή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχαν προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διένυσε ένα διάστημα πλήρους στασιμότητας, όμως το Σάββατο (06/06) ήρθαν οι πρώτες ανακοινώσεις.

Για αρχή ο παίκτης που τίμησε όσο κανένας ξένος τη φανέλα των «ασπρόμαυρων», Αντρέ Βιεϊρίνια, από σύμβουλος ποδοσφαίρου αναβαθμίζεται σε τεχνικός διευθυντής. Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε ο Χρήστος Καρυπίδης.

Επιπλέον καλεί πίσω στην ομάδα τον Λέο Μάτος που έχει αφήσει και αυτός τη δική του ιστορία και τον χρειάζεται να αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή. Ο 40χρονος φόρεσε τα ασπρόμαυρα από το 2016 έως το 2021 και πανηγύρισε με τον ΠΑΟΚ ένα αήττητο νταμπλ και τρία Κύπελλα Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχωρά στo επόμενο κεφάλαιο.

Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.

Αναδιάρθρωση Αγωνιστικού Τμήματος

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:

Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Νέο Διοικητικό Μοντέλο

Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού».