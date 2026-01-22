ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις 2-0: Με μαέστρο Κωνσταντέλια και μαγικό δεύτερο ημίχρονο πήρε τον πρώτο «τελικό»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα για την 7η και πρότελευταια αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, η είσοδος του Κωνσταντέλια στο δεύτερο άλλαξε την εικόνα του δικέφαλου και με τα γκολ των Ζίβκοβιτς και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη κέρδισε την Μπέτις και κοιτάει πλέον τον τελικό με την Λιόν.

Η αναμέτρηση

Στα πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ πίεζε ψηλά, και προσπαθούσε να αναγκάσει την άμυνα της Ρεάλ Μπέτις σε λάθη. Όμως και οι φιλοξενούμενοι πίεζαν αρκετά τον δικέφαλο όταν είχε την μπάλα, δημιουργώντας εκνευρισμό στους παίκτες των γηπεδούχων με αποτέλεσμα να μην παίρνουν σωστές αποφάσεις στις επιθετικές ενέργειες τους. Από την άλλη ο Δικέφαλος του Βορρά είχε πολύ σωστή αμυντική λειτουργία, και δεν άφηνε χώρους στους ανδαλουσιανούς να δημιουργήσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για να απειλήσουν την εστία του Τσιφτσή. Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ήταν για την Μπέτις στο 29’, όταν μετά από πάσα του Φορνάλς, ο Αιτόρ βρέθηκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, και ο Τσιφτσής απέκρουσε σε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Γιακουμάκη στο 34’ και στο 38’ με δυο καλές ευκαιρίες που και στις δυο δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε ώστε να την στείλει στα δίχτυα του Λόπεζ, και χωρίς κάποια άλλη μεγάλη στιγμή, έληξε το πρώτο ημίχρονο.

Οι μονομαχίες του Γιώργου Γιακουμάκη, που έφαγε... πολύ ξύλο / Eurokinissi

Η επανάληψη ξεκίνησε με την Μπέτις να μπαίνει πιο δυνατά και να ψάχνει γκολ από νωρίς. Ο Δικέφαλος του Βορρά όμως δεν άφησε ανοιχτούς χώρους στους φιλοξενούμενους. Οι δυο προπονητές αφού έβλεπαν ότι δεν μπορούν εύκολα να απειλήσουν τις αντίπαλες εστίες, στο 54' έριξαν στο παιχνίδι τους πιο απρόβλεπτους και ποιοτικούς τους παίκτες, τον Κωνσταντέλια και τον Εζαλζουλί, με σκοπό να προσθέσουν φρεσκάδα και ποιότητα στο επιθετικό τους παιχνίδι. Στο 59' ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μια ωραία συρτή μπαλιά μέσα στην περιοχή όμως ο Γιακουμάκης δεν βρήκε την μπάλα καλά και την έστειλε άουτ, ενώ δυο λεπτά (61') αργότερα ένα σουτ του Άβιλα πέρασε άουτ.

Στο 67' ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε την φάση με μια καταπληκτική κάθετη για τον Κωνσταντέλια. Στην συνέχεια η μπάλα πέρασε από Κένι και Μεϊτέ, ο οποίος έσκαψε πολύ έξυπνα για τον Γιακουμάκη στα πλάγια, ο οποίος γύρισε την μπάλα στην μικρή περιοχή και ο Ζίβκοβιτς προ κενής εστίας με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον δικέφαλο.

Ο Ζίβκοβιτς πανηγυρίζει / Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι δεν επέτρεπαν στην Μπέτις να απειλήσουν, παρόλο που βγήκαν μπροστά για να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα μετά το γκολ ο δικέφαλος έψαξε και το δεύτερο γκολ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά οι λανθασμένες επιλογές στο επιθετικό τρίτο ήταν ο λόγος που δεν κατάφεραν να απειλήσουν. Στο 80' σε μια αντεπίθεση ο Κωνσταντέλιας έπαιξε στον Γιακουμάκη, του οποίου το σουτ ήταν αδύναμο και μπλόκαρε εύκολα ο Λόπεθ. Οι παίκτες της Μπέτις ήταν τόσο αποδιοργανωμένοι που δεν μπορούσαν να αλλάξουν σωστές πάσες ωστέ να απειλήσουν, και σε μια αντεπίθεση στο 83' ο Κωνσταντέλιας κάνει την πάσα στον Τάισον ο οποίος σοθτάρει πάνω στον Λόπεθ που αποκρούει σε κόρνερ. Από το οποίο κόρνερ ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι και έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να σφραγίσει την νίκη του. Και το έκανε με τον Γιακουμάκη να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να κάνει το 2-0.

Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ / Eurokinissi

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έδειξε γιατί θεωρείται από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς με την είσοδό του στο ματς άλλαξε όλη την επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, έβαλε το απρόβλεπτο στο παιχνίδι, είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ και κέρδισε το πέναλτι για να κάνει ο δικέφαλος το 2-0.

Συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ(Καμαρά 88’), Πέλκας(Κωνσταντέλιας 54’), Τάισον(Ντεσπόντοφ 83’), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης(Μύθου 88’)

Ρεάλ Μπέτις: Λόπεζ, Ορτίζ, Γιορέντε, Γκόμεζ, Ροντρίγκεζ, Ντεόσα, Αλτιμίρα(Ρόκα 62’), Φορνάλς(Λο Σέλσο 62’(Πέρεζ 68’)), Γκαρσία(Μοράντε 68’), Ρουιμπάλ(Εζαλζουλί 54’), Άβιλα