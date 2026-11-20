H Euroleague, όπως ανέφερε και ο Τσους Μπουένο, προχωράει την «ιστορία» με τα franchise της διοργάνωσεις, που μέσα σε αυτά φυσικά ανήκει και ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Τέλη Μυστακίδη είναι πανέτοιμη και περιμένει τη συνάντηση στα τέλη του Νοεμβρίου, για να επισημοποιηθεί η μόνη μη άδειά της στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η «ΑS», με τελευταίο ρεπορτάζ της και κείμενο ανάλυσής της, αποκάλυψε τα οικονομικά δεδομένα της επέκτασης της EuroLeague. Από τα χρήματα που θα χρειαστεί να πληρώσουν τα νέα franchises, μέχρι και τα χρήματα που θα αποκομίσουν οι ήδη μέτοχοι της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα λοιπόν με το ισπανικό ρεπορτάζ, ο Δικέφαλος θα πρέπει να δώσει ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ! Αντίστοιχα, οι τέσσερις ομάδες που ήδη συμμετέχουν στη διοργάνωση, αλλά μέχρι σήμερα δεν διέθεταν μόνιμη θέση, θα καταβάλουν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ως τίμημα εισόδου.

Συνολικά η Euroleague υπολογίζει έσοδα γύρω στα 400 εκ. ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν στους υπόλοιπους 13 μετόχους, ανάμεσά τους και οι «αιώνιοι» που θα βάλουν στα ταμεία τους ένα αρκετά μεγάλο και εύκολο ποσό.