ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια διαρκείας σε κυκλοφορία - «Στη νέα εποχή, την ιστορία θα τη γράψουμε όλοι μαζί»

Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026/27, μια χρονιά που θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου καθώς είναι η τελευταία στην ιστορική Τούμπα.

Τα «μαγικά» χαρτάκια θα είναι στην διάθεση του φίλαθλου κόσμου, κυρίως για τους περσινούς κατόχους, από τη Δευτέρα (20/7), με τους «ασπρόμαυρους» να συνοδεύουν αυτή την είδηση με ένα ιδιαίτερο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.

Το σύνθημα της αανάρτησης:

«Στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ κάθε θέση έχει τη δική της αξία, το δικό της όνομα! Σε αυτή τη νέα εποχή, την ιστορία θα τη γράψουμε όλοι μαζί!», αναφέρει η σχετική λεζάντα.