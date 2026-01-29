Τα σενάρια που θέλουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για να βρεθούν στην οκτάδα του Europa League

Με το μυαλό του να είναι στην ανείπωτη τραγωδία που συνέβη στη Ρουμανία, με επτά οπαδούς του να χάνουν τη ζωή τους, έπειτα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν στη Γαλλία, για την όγδοη και τελευταία αγωνιστική του Europa League.

Μετά τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Μπέτις, ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξασφάλισε την πρόκριση του στα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για είσοδο στην οκτάδα που ισοδυναμεί με απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa.

Το εν λόγω σενάριο είναι υπαρκτό, ωστόσο έχει αρκετές παραμέτρους. Αρχικά, είναι επιβεβλημένο να νικήσει ο ΠΑΟΚ τη Λιόν στη Γαλλία και να φτάσει τους 15 βαθμούς. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί μια σειρά αποτελεσμάτων, από τις ομάδες που τον προσπερνούν στη βαθμολογία, με τον Παναθηναϊκό να έχει άμεση εμπλοκή!

Ποια παιχνίδια ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ρόμα

Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος

Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα

Μπέτις - Φέγενορντ

Πόρτο - Ρέιντζερς

Γκενκ - Μάλμε

Οι εν λόγω αναμετρήσεις θα καθορίσουν το αν ο «Δικέφαλος του Βορρά», θα καταφέρει να τερματίσει στην οκτάδα, σε περίπτωση που επικρατήσει της Λιόν.

Αυτό που χρειάζεται η ομάδα του Λουτσέσκου είναι, να συμβούν τέσσερα από τα έξι, εξής σενάρια. Να νικήσει ο Παναθηναϊκός τη Ρόμα, να επικρατήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ της Φερεντσβάρος, να μην ηττηθεί η Φέγενορντ από την Μπέτις, να μην πάρει το «τρίποντο» η Πόρτο κόντρα στη Ρέιντζερς, και να μη νικήσουν οι Γκενκ και ο Ερυθρός Αστέρας, τις Μάλμε και Θέλτα αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι ομάδες με τις οποίες ισοβαθμεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή οι Στουτγκάρδη, Θέλτα και Μπολόνια, είτε πρέπει να μη νικήσουν την τελευταία αγωνιστική, είτε αν το πετύχουν να μην το κάνουν με μεγαλύτερο σκορ από εκείνον, προκειμένου να συνεχίσει να υπερτερεί στην ισοβαθμία απέναντι τους.

Προφανώς και πρόκειται για πολλούς και δύσκολους συνδυασμούς αποτελεσμάτων, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για το «διπλό» στη Γαλλία και θα ελπίζουν να τους έρθουν... κουτί τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που έχει το εν λόγω εγχείρημα για τον ΠΑΟΚ, δείχνει ο αλγόριθμος του Football Meets Data, που του δίνει μόλις 1%, να τερματίσει εντός της πρώτη οκτάδας.

Τι πρέπει να συμβεί για να τερματίσει στην οκτάδα του Europa League ο Παναθηναϊκός

Μετά την ισοπαλία στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση του, στα playoffs του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν απέναντι στους «τζιαλορόσι», χωρίς ιδιαίτερο άγχος, αφού δεν υπάρχει μεγάλο διακύβευμα στην εν λόγω αναμέτρηση. Την ίδια στιγμή όμως, θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους, για να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα και να προκριθούν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Το σενάριο αυτό, συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς απαιτεί συγκεκριμένους συνδυασμούς αποτελεσμάτων, σε εννέα διαφορετικά παιχνίδια.

Καταρχάς, είναι επιβεβλημένο, το «τριφύλλι» να κερδίσει τη Ρόμα, για να υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση και θα χρειαστεί να τα καταφέρει με όσο το δυνατόν πιο ευρύ σκορ, προκειμένου να βελτιώσει αισθητά τη διαφορά τερμάτων του.

Ποια παιχνίδια ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό

Μπέτις - Φέγενορντ

Πόρτο - Ρέιντζερς

Γκενκ - Μάλμε

Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα

Λιόν - ΠΑΟΚ

Στουγκάρδη - Γιουνγκ Μπόις

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια

Στα εν λόγω παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τα εξής. Να ηττηθούν οι Μπέτις και Πόρτο, από τις Φέγενορντ και Ρέιντζερς αντίστοιχα, να μην νικήσει τη Μάλμε η Γκενκ, να έρθουν ισόπαλοι Ερυθρός Αστέρας και Θέλτα, να μην κερδίσουν οι ΠΑΟΚ, Στουτγκάρδη και Μπολόνια

Το σενάριο για «εμφύλιο»

Στα νοκ άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός, που απαγορεύει σε ομάδες από την ίδια χώρα να κοντραριστούν, γεγονός που... ανοίγει την πόρτα σε μια πιθανή συνάντηση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού!

Το Football Meets Data, υπολόγισε τις πιθανότητες για κάθε υποψήφιο αντίπαλο του «τριφυλλιού» στα playoffs του Europa League, με τον «Δικέφαλο του Βορρά», να φιγουράρει στην εν λόγω λίστα, ως η 5η πιο πιθανή ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι «πράσινοι».

Αναλυτικά οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού