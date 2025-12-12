ΠΑΟΚ: Τα στοιχεία που φέρνει ο Πατ Μπέβερλι που θα αλλάξουν επίπεδο τον δικέφαλο

Ως βόμβα εν αιθρία έσκασε η είδηση πως ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στον Πάτρικ Μπέβερλι. Η εμφάνιση του Τέλη Μυστακίδη σηματοδότησε και εξελίξεις στο στρατόπεδο του «Δικεφάλου του Βορρά», καθώς όλοι πρόσεξαν ότι στο πίσω μέρος του κινητού του, είχε ένα χαρτάκι με σημειωμένα τρία ονόματα. Κι αν για τους Ταϊρί και Άλεν δεν ήμασταν ανυποψίαστοι, εκείνο του Πατ Μπέβερλι τάραξε τα νερά του ελληνικού μπάσκετ.

Ο 37χρονος γκάρντ όπως φαίνεται θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνια, όταν φορούσε την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο ιδιαίτερος και έντονος χαρακτήρας του είναι κάτι που τον αντιπροσωπεύει, όμως τι θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ εντός του παρκέ;

Αμυντική σκληράδα και ένταση

Ο Πατ είναι γνωστός για πολλά δυνατά χαρακτηριστικά του μέσα στο παρκέ. Το εκρηκτικό του χαρακτήρα τον βγάζει και με τις σκληρές άμυνές, που είναι γνωστός πλέον για αυτές. Ο 37χρονος γκάρντ έχει αναδειχθεί μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας του NBA, και η ενέργεια που βγάζει στο γήπεδο είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αμυντική λειτουργία της ομάδας και να την ανεβάσουν επίπεδο στα μετόπισθεν.

Ένας ηγέτης με νοοτροπία νικητή

Με μακρά και διακεκριμένη καριέρα στο NBA, ο Μπέβερλι φέρνει τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, κάτι που μπορεί να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές. Είναι ενας παίκτης με μεγάλες παραστάσεις στον «μαγικό πλανήτη» του NBA, και ένα εκρηκτικό ταπεραμέντο το οποίο τον κάνει σημαντικό εφόδιο για κάθε ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ότι ο χαρακτήρας του είναι σε πολλές περιπτώσεις εριστικός, όμως είναι και συνδεδεμένος και με την μαχητικότητα και την διψα για νίκες, χαρακτηριστικά που εκτιμώνται ιδιαίτερα, και ειδικά από τον θερμό κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν ειναι τυχαίο πως ο συμπαίκτης του στους Μπάκς Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δηλώσει για αυτόν: «Είναι ένας από αυτούς τους παίκτες που λες -συγγνώμη για την γλώσσα μου- είναι μ..ας, όταν παίζει όμως για την ομάδα σου λατρεύεις να τον έχεις συμπαίκτη. Είναι ηγέτης, ξέρει πως να παίξει, είναι γεννημένος νικητής».

Ένας Αμερικάνος με Ευρωπαϊκή εμπειρία και πολύπλευρη συνεισφορά

Ο Μπέβερλι δεν θα έρθει για πρώτη φορά στην χώρα μας, καθώς την σεζόν 2009/2010 είχε φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει μπόλικη ευρωπαϊκή εμπειρία καθώς πέρα από τους ερυθρόλευκους έχει αγωνιστεί και στην Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στην οποία συνεργάστηκε και με τον Βασίλη Ιτούδη. Μάλιστα αναδείχθηκε MVP του EuroCup το 2012, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι γνωστό ότι το δυνατό του σημείο είναι η άμυνα, όμως ο Αμερικάνος γκάρντ μπορεί να συνεισφέρει και σε άλλους τομείς όπως τα ριμπάουντ, οι ασίστ και τα τρίποντα, καθώς ήταν δεύτερος σε ριμπάουντ ασίστ και τρίποντα κατά την διάρκεια της MVP σεζόν του στο EuroCup.

Συνοψίζοντας, ο Πάτρικ Μπέβερλι μπορεί να είναι ένας εκρηκτικός και απρόβλεπτος πολλές φορές χαρακτήρας, όμως έρχεται στον ΠΑΟΚ για να προσφέρει χαρακτήρα, εμπειρία, αμυντική ποιότητα και νοοτροπία νικητή, στοιχεία τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν αγωνιστικά την ομάδα. Και από ότι φαίνεται, ο Μπέβερλι είναι μόνο η αρχή...